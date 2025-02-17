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明尼亞波利斯飛多倫多…達美航班降落時翻倒 8傷

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明尼亞波利斯飛多倫多…達美航班降落時翻倒 8傷

世界新聞網╱即時報導
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（取自微博/CCTV國際時訊）
（取自微博/CCTV國際時訊）

據CCTV國際時訊報導，當地時間2月17日下午，美國達美(Delta)航空一架客機在加拿大多倫多皮爾遜機場降落時發生事故。目前傷亡情況不明,從現場影片來看，飛機機腹朝上，現場有濃煙冒起。

據悉，這架從美國明尼亞波利斯飛往多倫多的達美4819班機機型為加拿大龐巴迪CRJ-900型支線客機，載客量90人。

另據路透引述加拿大廣播公司報導，達美航空客機在多倫多皮爾森機場著陸時翻倒。CBC 和 CP24 電視台皆通報有8人受傷。

多倫多皮爾森機場表示，已獲悉一架從美國明尼阿波利斯飛來的達美航空客機發生事故，緊急救援小組正在進行救援工作。機場在 10 日的聲明中表示，所有乘客和機組人員都已找到。

達美航空的代表沒有立即回應置評請求。

「確實發生了一起飛機墜毀事件。不過，我們目前還不清楚事故的具體情況。」安大略省皮爾區警察局警員莎拉·帕滕 (Sarah Patten) 說。帕滕說：「據我所知，大多數乘客都已安全撤離，但我們仍在現場進行調查，以確保安全。」

急救人員17日在多倫多皮爾森國際機場的達美航空飛機墜毀現場工作。（路透）
急救人員17日在多倫多皮爾森國際機場的達美航空飛機墜毀現場工作。（路透）

加拿大 達美航空

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