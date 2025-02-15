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聯合健保執行長兇嫌孟喬內 被捕後首度發聲 開設網站

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聯合健保執行長兇嫌孟喬內 被捕後首度發聲 開設網站

世界新聞網王若馨／即時報導
聯合健保執行長兇殺案嫌犯孟喬內。(美聯社資料照)
聯合健保執行長兇殺案嫌犯孟喬內。(美聯社資料照)

聯合健保(UnitedHealthcare)執行長槍案嫌犯孟喬內(Luigi Mangione)近日由其律師團隊設立網站，網站內除詳述案件內容，還有孟喬內本人親自留言，感謝支持者對他的聲援。

律師聲明指出，該網站旨在回應外界關於案件的各種疑問，提供正確資訊，並澄清錯誤報導。

現年26歲的孟喬內去年12月4日在紐約中城希爾頓酒店外，槍殺聯合健保公司執行長湯普森(Brian Thompson)，震驚全美。

他於12月9日在賓州一家麥當勞速食店被捕，目前被關押在布碌崙(布魯克林)的大都會拘留中心(Metropolitan Detention Center)。

孟喬內被拘留後，除了在法庭上自稱無罪外，一直未對外發表聲明；網站上的留言是他首度打破沉默，他表示：「對於所有寫信與我分享故事並表達支持的人，我深深被打動與感激。」

他提到，支持他的信件來自全美甚至世界各地，並跨越政治、種族與階級。

孟喬內下次出庭訂於2月21日，他面臨紐約州的謀殺與恐怖主義指控，以及聯邦層級的二級謀殺與武器相關罪名。

孟喬內涉嫌殺人後，在社會上引發兩極看法，部分人將他視為「英雄」，認為他象徵了美國人對醫療體系的不滿，尤其聯合健保是全美最大的健康保險公司之一，卻因理賠拒絕率居高不下而飽受詬病；但也有許多人呼籲這種崇拜罪犯的心態不可長。

孟喬內的支持者為他發起募款活動，至今已籌得超過40萬元；此外孟喬內的英俊外型也吸引了大批粉絲，甚至有人呼籲當局撤銷對他的指控。

若孟喬內在聯邦案件中的罪名成立，最高刑罰將是死刑。

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