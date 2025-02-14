力破「離婚」傳言 歐巴馬夫婦情人節曬恩愛

最近幾個月，歐巴馬夫妻的曝光率與先前相比有所降低，他們表示想更專注於私人生活和長期的人生規劃。路透

14日情人節 ，美國前總統歐巴馬 夫妻分享共同過節的甜蜜照片，力破離婚傳言。

歐巴馬夫妻在照片中共 同出鏡，看起來像是在熱帶地區進行浪漫約會，歐巴馬（Barack Obama）寫道：「我們在一起 32 年了，你（指米雪兒）仍然讓我屏息凝神。情人節快樂，@米雪兒·歐巴馬（Michelle Obama）！」

Thirty-two years together and you still take my breath away. Happy Valentine’s Day, @MichelleObama! pic.twitter.com/wiIJ0kstRm — Barack Obama (@BarackObama) 2025年2月14日

「如果有一個人我可以永遠依靠，那就是你，@歐巴馬。你是我的磐石。一直都是。永遠是。情人節快樂，親愛的！」米雪兒在X（推特）上和丈夫分享了同一張照片，並如此回覆。

If there’s one person I can always count on, it’s you, @BarackObama. You’re my rock. Always have been. Always will be. Happy Valentine’s Day, honey! ❤️ pic.twitter.com/f099TnZHVY — Michelle Obama (@MichelleObama) 2025年2月14日

「我們在一起的時間夠長了，知道讓我們渡過難關的是彼此深深的尊重和欽佩」米雪兒在她 2018 年的回憶錄《Becoming》中寫道。

多年來，歐巴馬夫妻都經常談論家庭價值觀的重要性，以及用正直、善良和職業道德來教育女兒。

最近幾個月，歐巴馬夫妻的曝光率與先前相比有所降低，他們表示想更專注於私人生活和長期的人生規劃。

雖然減少出現在公眾面前，但他們清楚表明他們的關係依然良好，近來歐巴馬在米雪兒生日時也分享了兩人共進晚餐的照片並配文：「祝我一生的摯愛@米雪兒·歐巴馬生日快樂」。