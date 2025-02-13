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不配合改稱美國灣 美聯社再遭禁止採訪白宮活動

中央社華盛頓12日綜合外電報導
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美聯社記者今天再度遭到禁止出席在橢圓形辦公室舉行的1場活動，即新任美國國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）的宣誓就職儀式。路透
美聯社記者今天再度遭到禁止出席在橢圓形辦公室舉行的1場活動，即新任美國國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）的宣誓就職儀式。路透

美聯社記者今天連續第2天遭到禁止出席白宮活動。川普（Donald Trump）政府則試圖為拒絕將墨西哥灣改稱美國灣的媒體遭到針對一事辯護。

法新社報導，成立已180年的美聯社昨天表示，由於其「編輯準則沒有配合川普總統的行政命令」，所屬記者遭到禁止採訪在橢圓形辦公室（Oval Office）進行的1場簽署活動。這道行政命令將墨西哥灣（Gulf of Mexico）改名為美國灣（Gulf of America）。

美聯社該名記者今天再度遭到禁止出席在橢圓形辦公室舉行的1場活動，即新任美國國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）的宣誓就職儀式。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）被問到對美聯社的限制時指出，川普政府提防著媒體「說謊」。

她告訴媒體記者：「我們保有誰可以進入橢圓形辦公室的決定權。」她還稱向美國總統提問並不是一項權利，取決於「邀請」。

李威特表示：「如果我們認為（白宮）新聞室裡的媒體在宣傳謊言，就會追究相關責任。...事實就是，（美國）路易斯安那州（Louisiana）外海這片水域叫做美國灣，我不知道為何有新聞媒體不想如此稱呼它，但這就是它的稱呼。」

美聯社執行總編培斯（Julie Pace）昨天已發布聲明說，白宮的決定「令人憂心」。

她表示，白宮「基於美聯社言論內容而限制我們進入橢圓形辦公室，這不僅嚴重阻礙大眾獲得獨立消息，更明確違反了（保障言論自由的）美國憲法第一修正案」。

白宮 墨西哥灣 川普

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