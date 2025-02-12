在世最受歡迎的總統還是他 川普排第幾？

現任總統川普（Donald Trump）獲得48%的好感度。美聯社

知名民調機構蓋洛普（Gallup）近日公布最新調查，在5位仍在世的美國總統中，前總統歐巴馬（Barack Obama）以59%的好感度排名第一，顯示其自2017年卸任以來，民眾對他的支持度始終維持在接近六成的穩定水平。

排名第二的是前總統小布希 （George W. Bush），好感度為52%。蓋洛普分析指出，小布希的受歡迎程度下降，主要原因是美國民眾對他的熟悉度減少，導致其好感與反感度皆略有下降。

第三名與第四名則為前總統柯林頓（Bill Clinton）與現任總統川普 （Donald Trump），兩人皆獲得48%的好感度。

然而，柯林頓的反感度相對較低，這與民眾對他的熟悉度下降有關，而川普的好感與反感度則幾乎持平，且相比其第一任總統期間的大部份數據，此次調查顯示他的受喜愛程度有所提升。

卸任不久的前總統拜登 （Joe Biden）則在所有在世總統中排名最末，好感度僅39%，雖較2024年中期的最低點（37%）略微上升2個百分點，仍遠低於他擔任副總統時接近六成的好感度。

蓋洛普指出，總統的形象趨勢往往遵循類似的模式：就職前後的支持率一般較高，在任期間的支持率較低；任期結束時的支持率較低，而卸任一段時間後支持率就會提高。

其中只有歐巴馬的好感度趨勢是個例外，他在總統任期臨近終結時的支持率是正面的，並且在卸任後的幾年中也一直保持正面。

如果典型的歷史模式保持不變，可以預見川普的好感度在未來四年中會下降，而拜登的好感度可能會提高。