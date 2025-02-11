副總統范斯的12歲中國遠親 因未打疫苗被拒心臟移植

來自中國的12歲女孩艾德琳·迪爾（Adaline Deal）是副總統范斯（J.D. Vance）的遠親，她因為沒有接種新冠和流感疫苗，被醫院拒絕施行心臟移植手術。（取自Go Fund Me網頁）

副總統范斯 （J.D. Vance）的遠親──一名四歲時從中國收養的女孩，因為沒有接種新冠和流感疫苗 ，被醫院拒絕施行心臟移植手術。

現年12歲的艾德琳·迪爾（Adaline Deal）由住在印第安納州的布雷頓及珍寧‧迪爾夫婦（Brayton and Jeneen Deal）收養，珍寧‧迪爾是范斯同父異母手足的姻親。

艾德琳‧迪爾患有一種罕見的心臟疾病，導致她的心臟瓣膜出現滲漏，需接受心臟移植手術；但她長年就醫的辛辛那提兒童醫院基於她未接種疫苗，拒絕將她列入心臟移植等候名單。

艾德琳沒有接種疫苗的原因是家庭的宗教信仰。

醫院通常會要求患者接種疫苗，但並非強制性；器官移植者需服用免疫抑制劑以防止器官排斥，這使得患者更容易受到感染。

珍寧‧迪爾說：「我們會盡力而為，但我知道，考慮到我們對疫苗的了解及感受，我不能將這種疫苗注射到她的體內。」

艾德琳四歲時從中國被收養，養母珍寧‧迪爾說，她當時就知道艾德琳一出生即有心臟缺陷問題。

迪爾夫婦共有12個孩子，其中8個是領養的。

珍寧‧迪爾說，她和丈夫布雷頓正在考慮將艾德琳帶到另一家不需要接種疫苗的移植中心。

在美國，與艾德琳有同樣病症的患者不到5萬人，迪爾一家透過Go Fund Me捐款網站募集了約5萬元以支付治療費用。

為解決迪爾一家的困境，俄亥俄州 眾議會議員珍妮佛‧格羅斯（Jennifer Gross）正共同提案一項立法，該法案將禁止俄亥俄州的醫院基於疫苗接種狀態而對病童有差別對待。

珍寧‧迪爾與當地組織支持這項法案，她說：「我非常希望這項法案能夠拯救所有兒童和成年人，這樣他們就不會遇到艾德琳所經歷的一切。」

她說：「現在是2025年了，人們應該有權選擇是否接種疫苗。」