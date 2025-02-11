FAA官員指塔台人力不足已危害飛航安全
新聞周刊(Newsweek)11日報導，聯邦航空總署(Federal Aviation Administration，FAA)官員與資深航空交通管制員(air-traffic controller)匿名受訪時說，全國各地機場塔台人力嚴重不足，過去幾年問題持續惡化，已對公共安全造成衝擊。
官員指出，塔台人力不足的原因在於，航空交通管制員(air-traffic controller)工作壓力大，工作時間長，經常被迫加班，承擔維護飛航安全的重要責任，工作流動率極高。
一名擁有10年資歷的航空交通管制員說，美國航空公司(American Airlines)5342班機與黑鷹直升機在華府雷根機場上空相撞導致67人死亡的空難事件，是否因為塔台人力不足引起仍有待調查，但對許多航空專家來說，這件悲劇的產生並不讓人意外。
航空交通管制員說，在航空界當中，航空交通管制員薪水跟飛機駕駛員相比屬於低薪，班表則相當累人，對於育有兒女的管制員挑戰特別大。他說，在過去，航空交通管制員薪水收入比副機長(first officer)還高，只比機長略低，但如今年輕人都選擇當機長，因為生活品質較好，薪水略勝一籌。
航空交通管制員的任務是維護全國每天平均4萬5000個航班、共計290萬乘客人次的飛行安全。
勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)數據顯示，2023年5月時，航空交通管制員年薪中位數為13萬7380元，航空公司駕駛員、副駕駛員、飛航工程師年薪中位數則為21萬9140元。
根據聯邦航空總署網站資料，航空交通管制員年薪中位數12萬7805元，完成更多訓練之後薪水將跟著提高。
不過，報導指出，航空交通管制員年薪在各州之間差別頗大，新罕布夏州平均年薪為16萬3480元，在阿肯色州平均年薪僅7萬5950元。
根據聯邦航空總署網站資料，發生撞機空難的雷根國家機場(Ronald Reagan National Airport)，塔台人力只有目標的63%。
一名航空交通管制員表示，56歲強制退休的規定對於目前仍在崗位上的現任人員來說也帶來加班壓力。
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