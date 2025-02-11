FAA官員指塔台人力不足已危害飛航安全

聯邦航空總署航空交通管制員。美聯社

新聞周刊(Newsweek)11日報導，聯邦航空總署(Federal Aviation Administration，FAA)官員與資深航空交通管制員(air-traffic controller)匿名受訪時說，全國各地機場塔台人力嚴重不足，過去幾年問題持續惡化，已對公共安全造成衝擊。

官員指出，塔台人力不足的原因在於，航空交通管制員(air-traffic controller)工作壓力大，工作時間長，經常被迫加班，承擔維護飛航安全的重要責任，工作流動率極高。

一名擁有10年資歷的航空交通管制員說，美國航空公司(American Airlines)5342班機與黑鷹直升機在華府雷根機場上空相撞導致67人死亡的空難事件，是否因為塔台人力不足引起仍有待調查，但對許多航空專家來說，這件悲劇的產生並不讓人意外。

航空交通管制員說，在航空界當中，航空交通管制員薪水跟飛機駕駛員相比屬於低薪，班表則相當累人，對於育有兒女的管制員挑戰特別大。他說，在過去，航空交通管制員薪水收入比副機長(first officer)還高，只比機長略低，但如今年輕人都選擇當機長，因為生活品質較好，薪水略勝一籌。

航空交通管制員的任務是維護全國每天平均4萬5000個航班、共計290萬乘客人次的飛行安全。

勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)數據顯示，2023年5月時，航空交通管制員年薪中位數為13萬7380元，航空公司駕駛員、副駕駛員、飛航工程師年薪中位數則為21萬9140元。

根據聯邦航空總署網站資料，航空交通管制員年薪中位數12萬7805元，完成更多訓練之後薪水將跟著提高。

不過，報導指出，航空交通管制員年薪在各州之間差別頗大，新罕布夏州 平均年薪為16萬3480元，在阿肯色州 平均年薪僅7萬5950元。

根據聯邦航空總署網站資料，發生撞機空難的雷根國家機場(Ronald Reagan National Airport)，塔台人力只有目標的63%。

一名航空交通管制員表示，56歲強制退休 的規定對於目前仍在崗位上的現任人員來說也帶來加班壓力。