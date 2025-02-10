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超級盃冠軍老鷹隊 有個華裔老闆娘

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超級盃冠軍老鷹隊 有個華裔老闆娘

世界新聞網／綜合報導
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2018年費城老鷹隊奪冠時，老鷹隊老闆盧瑞(左)擁抱並親吻他的華裔妻子賴蒂娜。(路透)
2018年費城老鷹隊奪冠時，老鷹隊老闆盧瑞(左)擁抱並親吻他的華裔妻子賴蒂娜。(路透)

周日的超級盃，電視畫面不時帶到贏家費城老鷹隊包廂中，球隊老闆盧瑞(Jeffrey Lurie)與身旁的華裔太太為球隊加油；盧瑞的妻子賴蒂娜(Tina Lai，音譯)是費城華埠許多老一輩越南華僑記憶中的那個小姑娘，和越南華僑賴裕堅(Nhu Lai)自家餐館幫忙打理生意的小女兒。

他們一家從難民，到子女創業有成，實現美國夢的故事也為人津津樂道。

老鷹隊9日再度奪下超級杯冠軍，球隊老闆盧瑞(中間穿西裝者)與妻子賴蒂娜(中間長髮...
老鷹隊9日再度奪下超級杯冠軍，球隊老闆盧瑞(中間穿西裝者)與妻子賴蒂娜(中間長髮者)上台，和獲得最有價值球員的四分衛赫茲(中間戴帽者)等球員同歡。(路透)

家庭經營的餐館網站，記錄了賴家的故事。賴蒂娜於1973年出生，是祖籍潮州的越南華僑賴裕堅、Thuyen Luu八名子女中的老么。父親的涼鞋工廠在南越淪陷後被沒收，五歲時，她隨家人逃離越南，先搭難民船在南海漂流，好心的水手伸援，送至馬來西亞，之後搭機到費城。

哥哥賴建順(Benny)回憶，自己從小充當父母的翻譯，怕租不到房子，他曾騙房東全家只有四口人，因為住處太小，每天放學後帶著弟妹們在圖書館寫作業。

等父母存夠了錢，1982年在西費城開了一家雜貨店，兩年後買下華埠邊緣地帶的一間小餐廳，改名「富華」(Fu Wah)，夫妻兩人每周工作七天、兼顧兩家店。將餐廳交給賴建順後，加入西貢風情的酒吧，生意大好。兄弟們陸續又在費城開了咖啡店、越南三明治店。2008年，賴蒂娜加入成為餐廳經理。

友人回憶，億萬富豪盧瑞因為常到華埠店內用餐，結識坐在收銀檯後方的賴蒂娜。他後來對媒體回憶，兩人曾一起到波士頓他父親的墓地，賴蒂娜說話聲調溫柔，兩人共進午餐時，他點了披薩，並笑著坦承自己暫時放棄健康飲食，也發現自己無法對她隱藏秘密，像是一次人生重大改變。

費城老鷹隊老闆盧瑞(前左)與他的華裔妻子賴蒂娜(前右)。(美聯社)
費城老鷹隊老闆盧瑞(前左)與他的華裔妻子賴蒂娜(前右)。(美聯社)

2012年盧瑞與結婚20年的妻子Christina Weiss分手、離婚。這場價值10億元的離婚官司，也讓他跌出了「富比世」400富豪榜。離婚後，前妻依舊掌握老鷹隊部分所有權。賴蒂娜在隊中並無特殊角色。

2013年5月4日，61歲的盧瑞與39歲的賴蒂娜，在南卡查爾斯頓市(Charleston)低調結婚，僅親人受邀，費城華人社區很少有人知道。「富比世」雜誌2025年估計，盧瑞身價約53億元。他與賴蒂娜未生育，兩人住在賓州Wynnewood一處面積13畝、價值1400萬元的莊園，每次公開亮相，總是形影不離。

(文章首刊於2018年2月6日，2025年2月10日更新)

費城 越南 華埠

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