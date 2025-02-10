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CNN：美軍出動偵察機在美墨邊境打擊毒品走私

記者顏伶如／即時報導
預備接受空中加油的RC-135。圖／美國空軍檔案照
預備接受空中加油的RC-135。圖／美國空軍檔案照

有線電視新聞網(CNN)10日報導，根據政府公開資料與知情官員透露，從1月底到2月出的10天期間，美軍軍機至少出動18架次在美國西南部邊境地帶及墨西哥下加利福尼亞半島(Baja California peninsula)附近國際領空巡邏，擴大打擊墨西哥毒品走私集團。

前任國防官員說，根據多年慣例，五角大廈通常每個月在美墨邊境只有一趟軍機巡邏任務，美軍偵察機通常參與其他任務，包括蒐集俄羅斯在烏克蘭境內動態、偵測俄羅斯或中國潛水艇行蹤等。

CNN分析，過去兩周以來的軍機行動，凸顯了美軍已經開始調整以往主要因應海外威脅的角色，改以鞏固美墨邊境安全為重心。川普總統上台後已宣布美墨邊境進入緊急狀態。

根據ADSB Exposed、ADS-B Exchange、Flightradar24飛航紀錄，國防部在1月28日至2月6日之間至少出動18架次偵察機在加州、亞利桑納州、德州美墨邊境及下加利福尼亞半島附近國際領空搜身墨西哥毒品集團行蹤，其中有11個架次是海軍P-8海神式海上巡邏機出勤，2月3日有一趟將近6小時的任務是由一架U-2偵察機執行。

現任與前任國防官員說，U-2偵察機過去不曾參與緝毒任務。

紀錄顯示，2月4日在下加利福尼亞半島與西納羅亞(Sinaloa)附近的巡邏任務是由美軍RC-135偵察機「鉚釘」(Rivet)執行。

一名國防官員說，環繞下加利福尼亞半島的空中巡邏已經行之有年，但現在巡邏次數更加頻繁。

前任官員說，偵察機雖然是飛在美墨邊境的美國領空，還是能蒐集到墨西哥境內的情資。

CNN報導，川普政府將如何使用偵察機取得的情報，目前仍不清楚；獲得情資可能用來做為外國恐怖主義行動的證據，或者把情報分享給墨西哥軍方，以便鎖定目標打擊毒品活動。

某些現任與前任官員也說，出動偵察機不禁讓人聯想美軍是否可能在尋找攻擊目標，因為川普總統過去曾說要轟炸製作芬太尼的實驗室並派特種部隊緝捕毒品集團首腦。

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邊境 墨西哥 毒品

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