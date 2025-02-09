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唯恐錯失良機 美國大學校產基金會忙提高比特幣曝險

編譯吳孟真／綜合外電
近來市場對數位資產的投資熱潮，促使美國基金會和大學校產基金積極提高加密貨幣的投資部位。美聯社
近來市場對數位資產的投資熱潮，促使美國基金會和大學校產基金積極提高加密貨幣的投資部位。美聯社

美國總統川普承諾讓美國成為全球「比特幣強權」，已激發數位資產投資熱潮，美國基金會旗下基金和大學的校產基金近來也積極擴大加密貨幣投資部位。

英國金融時報（FT）報導，剛成立一年的奧斯丁大學（UATX）正為2億美元的校產基金，籌資500萬美元成立比特幣基金，開創美國大學校產基金和基金會之先河。喬治亞州的埃默里大學（Emory）去年10月也成為全美首個公布比特幣指數型基金（ETF）部位的校產基金。

擁有48億美元資產的洛克斐勒基金會，在兩年前開始投資加密貨幣創投基金後，投資長賴鈞（音譯，Chun Lai）表示，若加密貨幣的用戶族群更多元，會考慮提高對加密貨幣的曝險。目前加密貨幣資產占該基金會資產組合的比率為低個位數。

加密貨幣過去五年來的表現遠優於其他資產類別，吸引許多觀望者「上車」投入，聚焦數位資產的Pantera資本管理公司，2018年以來的基金會和校產基金客戶數量已增加八倍。

美國一些頂尖校產基金和基金會已名列首批擁抱加密貨幣的機構投資人。耶魯大學2018年在比特幣價格還不到現在的十分之一時，便投資兩檔加密貨幣創投基金。規模780億美元的德州大學和德州農工大學（University of Texas／Texas A&M University）投資管理公司前投資長哈里斯說，該公司2020年代初曾對加密貨幣創投基金進行「小額的實驗性質」投資。

然而，美國大學校產基金和基金會對投資數位資產的接受度升高，卻引發部分人士憂心。康乃爾大學教授普拉薩德表示，他對「機構投資人進入本質上純屬投機、且避險功能也未優於其他高風險資產的金融資產，懷抱重大憂慮」。

並未投資加密貨幣的內布拉斯加大學基金會態度較審慎，投資長尼爾認為加密貨幣並非「法人能投資」的資產類別，因為在機構之間的採用率還很低。

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