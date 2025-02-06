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柏克萊加大知名教授布若威 遭超速車輛撞斃 肇事者逃逸

世界新聞網王若馨／即時報導
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享譽國際的社會學家布若威3日在奧克蘭被車撞身亡。(取自Wikimedia Commons)
享譽國際的社會學家布若威3日在奧克蘭被車撞身亡。(取自Wikimedia Commons)

哥倫比亞廣播公司(CBS)5日報導，享譽國際的柏克萊加州大學社會系退休教授布若威(Michael Burawoy)3日遭一輛超速汽車撞上，不治身亡。

奧克蘭警方表示，布若威3日晚在人行道上，遭到一輛從格蘭德大道(Grand Avenue)向西行駛至公園景路(Park View Terrace)的休旅車衝撞，警方於晚間7時15分左右接到通報，布若威被送醫後不治，享壽77歲。

肇事駕駛自現場逃逸，警方尚未鎖定涉案嫌犯或相關車輛。

布若威一生出版了12本書籍及逾120篇文章，在社會學界是具有開創性及深遠影響力的大師級人物，他最廣為人知的著作之一是《製造甘願：壟斷資本主義勞動過程的歷史變遷》，該書被譯成多種語言。

他曾擔任美國社會學協會主席、國際社會學協會主席、柏克萊加州大學社會系主任，也曾多次到台灣演講。

布若威逝世的消息震驚學界，柏克萊大學社會科學學院表示「沉痛萬分」，歐洲社會學協會(European Sociological Association)表達哀悼：「全球各地的社會學界失去了一位巨人。」

加州大學 柏克萊 奧克蘭

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