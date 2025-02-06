我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蛋價瘋漲 除了禽流感還有另一個原因

紐時：神韻涉簽證詐騙遭聯邦調查

福斯新聞聘川普兒媳主持節目 美現任總統家族首例

中央社華盛頓5日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統的二媳婦賴拉•川普（Lara Trump）。（路透）
川普總統的二媳婦賴拉•川普（Lara Trump）。（路透）

福斯新聞（Fox News）今天表示，已聘請美國總統川普的二媳婦賴拉（Lara Trump）擔任節目主持人，這是美國現任總統家庭成員首例。

法新社報導，42歲、曾任共和黨全國委員會（Republican National Committee）共同主席的賴拉，將主持黃金時段節目My View with Lara Trump，每週六晚間在福斯新聞頻道（Fox News Channel）播出。

福斯新聞執行長史考特（Suzanne Scott）在宣布網羅的聲明中表示，賴拉是「一位有天賦的傳播人員」。

賴拉則說：「很高興能在福斯新聞台發聲，直接與美國人民交談，強調是什麼讓這個國家如此偉大。」

賴拉是川普次子艾瑞克（Eric Trump）之妻，2020年以來一直主持自己的線上節目，2021年至2022年擔任過福斯撰稿人。

聘請她擔任主持人，證明川普與這個他多年來青睞的電視網之間關係有多密切。

川普從福斯招募一些人來充實內閣，例如任命晨間節目主持人赫塞斯（Pete Hegseth）擔任國防部長，福斯商業網主持人達菲（Sean Duffy）為運輸部長。

包括新聞秘書麥肯內尼（Kayleigh McEnany）在內，川普第一任政府現在也有多人在福斯任職。

過去不乏總統親屬任職媒體的案例，但從未有過與現任總統關係如此密切的家庭成員主持電視新聞節目。小布希的女兒珍娜（Jenna Bush Hager）2009年以特約記者身分加入國家廣播公司（NBC），但那是在小布希卸任幾個月後。

柯林頓（Bill Clinton）之女雀兒喜（Chelsea Clinton）2011年至2014年在國家廣播公司新聞台工作，但那也是在柯林頓卸任多年之後。

川普 小布希 柯林頓

上一則

邦迪會不會公布「淫魔」艾普斯坦客戶名單？

下一則

阻礙聯邦移民執法 司法部今提告伊州、芝市

延伸閱讀

川普恢復最大施壓政策 伊朗總統：不尋求發展核武

川普恢復最大施壓政策 伊朗總統：不尋求發展核武
邦迪會不會公布「淫魔」艾普斯坦客戶名單？

邦迪會不會公布「淫魔」艾普斯坦客戶名單？
普亭會川普 準備工作已進入後期 可能2月或3月會面

普亭會川普 準備工作已進入後期 可能2月或3月會面
財長：川普政府關注的是10年期公債殖利率 沒催Fed降息

財長：川普政府關注的是10年期公債殖利率 沒催Fed降息

熱門新聞

Angela Yang。(UDFSC臉書)

花滑新星Edward Zhou、Angela Yang 搭上死亡班機

2025-01-30 13:06
搜救人員在31日繼續在波多馬克河尋找殘骸。（美聯社）

川普證實撞機67人全罹難 暗示或與FAA「多元雇用」有關

2025-01-30 12:48
根據社會安全局統計，大約70萬名領取社安金的美國人住在海外。美聯社

某些旅居海外美國公民因資料未填 社安金將遭暫停

2025-02-04 09:05
美國首都華盛頓特區29日發生民航機與軍用直升機相撞，造成兩機所有乘客、機組人員與軍人共67人全部罹難。圖為30日搜救人員在波多馬克河一處殘骸附近。美聯社

撞機初步報告曝光 1管制員同時指揮客機直升機「不正常」

2025-01-30 18:58
《亞當和夏娃的故事》封面。(取自Amazon)

CIA藏了逾50年 美禁書預言末日災難 從「加州毀滅」開始

2025-02-01 10:36
一架小飛機1月31日在費城一座購物中心附近墜毀的畫面。(擷自YouTube@CNN)

醫療專機墜毀費城街區 搭載兒童病患等6人 川普：感到悲痛

2025-01-31 23:00

超人氣

更多 >
咖啡渣助植物長得好亦可驅蟲 但避開迷迭香等這幾類

咖啡渣助植物長得好亦可驅蟲 但避開迷迭香等這幾類
劉詩詩、竇驍主演古裝懸疑「掌心」 五大亮點一次看

劉詩詩、竇驍主演古裝懸疑「掌心」 五大亮點一次看
大S骨灰回台 張蘭邀功「汪小菲包機解決」遭全網砲轟

大S骨灰回台 張蘭邀功「汪小菲包機解決」遭全網砲轟
大S包機是汪小菲出錢？小S不忍了：人在做天在看

大S包機是汪小菲出錢？小S不忍了：人在做天在看
具俊曄發聲 遺產分配、怒罵汪小菲「如此惡劣」全說了

具俊曄發聲 遺產分配、怒罵汪小菲「如此惡劣」全說了