福斯新聞聘川普兒媳主持節目 美現任總統家族首例

川普總統的二媳婦賴拉•川普（Lara Trump）。（路透）

福斯新聞（Fox News）今天表示，已聘請美國總統川普 的二媳婦賴拉（Lara Trump）擔任節目主持人，這是美國現任總統家庭成員首例。

法新社報導，42歲、曾任共和黨全國委員會（Republican National Committee）共同主席的賴拉，將主持黃金時段節目My View with Lara Trump，每週六晚間在福斯新聞頻道（Fox News Channel）播出。

福斯新聞執行長史考特（Suzanne Scott）在宣布網羅的聲明中表示，賴拉是「一位有天賦的傳播人員」。

賴拉則說：「很高興能在福斯新聞台發聲，直接與美國人民交談，強調是什麼讓這個國家如此偉大。」

賴拉是川普次子艾瑞克（Eric Trump）之妻，2020年以來一直主持自己的線上節目，2021年至2022年擔任過福斯撰稿人。

聘請她擔任主持人，證明川普與這個他多年來青睞的電視網之間關係有多密切。

川普從福斯招募一些人來充實內閣，例如任命晨間節目主持人赫塞斯（Pete Hegseth）擔任國防部長，福斯商業網主持人達菲（Sean Duffy）為運輸部長。

包括新聞秘書麥肯內尼（Kayleigh McEnany）在內，川普第一任政府現在也有多人在福斯任職。

過去不乏總統親屬任職媒體的案例，但從未有過與現任總統關係如此密切的家庭成員主持電視新聞節目。小布希 的女兒珍娜（Jenna Bush Hager）2009年以特約記者身分加入國家廣播公司（NBC），但那是在小布希卸任幾個月後。

柯林頓 （Bill Clinton）之女雀兒喜（Chelsea Clinton）2011年至2014年在國家廣播公司新聞台工作，但那也是在柯林頓卸任多年之後。