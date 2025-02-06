邦迪會不會公布「淫魔」艾普斯坦客戶名單？

艾普斯坦遭控為權貴人士仲介性服務而在2019年被捕並遭聯邦起訴，後來在獄中自殺身亡。美聯社

新聞周刊(Newsweek)6日報導，新任司法部 長邦迪(Pam Bondi)是否公布已故「淫魔」富豪艾普斯坦 (Jeffrey Epstein)生前握有的客戶名單，備受矚目。邦迪2024年11月接受福斯新聞網(Fox News)專訪時曾說，艾普斯坦客戶名單更多細節應該對社會大眾公開，除非列名名單者是「兒童、受害者或配合調查的被告」。

報導指出，川普 政府可能面臨要求公布艾普斯坦客戶名單的更多壓力，至少共和黨基本盤會持續要求。

2024年大選期間，為川普大力輔選的科技富豪馬斯克(Elon Musk)曾說，如果川普勝選，艾普斯坦客戶名單將公諸於世，「名單上某些億萬富豪支持賀錦麗，很怕身分曝光」。

2024年9月，當時身為共和黨總統候選人的川普接受播客節目主持人弗里德曼(Lex Fridman)訪問時，被問到如果二度執政是否將公布艾普斯坦客戶名單。川普答道：「我一定會看看，我傾向支持公布。對於這點，我覺得沒問題。」

保守派製片人迪索薩(Dinesh D'Souza)5日在社群網站X分享邦迪去年接受福斯新聞網專訪的談話片段，並在貼文寫道：「新任司法部長要求公布艾普斯坦客戶名單。這就是美國人民想要的。揭穿邪惡。」迪索薩貼文發表之後，不到一天便突破200萬瀏覽人次。

迪索薩涉嫌違反聯邦選舉獻金法遭起訴後，2014年向法院認罪。川普第一任執政期間，2018年為迪索薩「全面赦免」(full pardon)。

多年來，網路消息盛傳艾普斯坦握有人數可觀的客戶名單。2024年1月，紐約法官解密的900頁法院資料裡，數十名與艾普斯坦關係密切人物因此曝光，包括川普、前總統柯林頓、英國安德魯王子(Prince Andrew)與數名英國王室成員，但法院資料不是艾普斯坦的客戶名單。

艾普斯坦遭控為權貴人士仲介性服務而在2019年被捕並遭聯邦起訴，後來在獄中自殺身亡。