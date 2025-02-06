紐時：神韻涉簽證詐騙遭聯邦調查

神韻藝術團涉嫌簽證詐騙而遭聯邦機關犯罪調查。神韻官網

紐約時報 6日報導，九名知情人士指出，神韻藝術團(Shen Yun Performing Arts)涉嫌簽證詐騙而遭聯邦機關犯罪調查，國土安全部、國務院 調查人員均已約談前任演出人員，詢問工作與生活詳情，例如工作時數、報酬等，以及表演人員能不能自由進出位於紐約市西北部的訓練中心、加入團體之後護照有沒有被沒收。

報導指出，除了國土安全部與國務院之外，曼哈頓聯邦檢察官也在調查神韻是否涉及簽證詐騙；調查行動範圍多廣目前無法確知，調查最後可能以不起訴簽結，但這波行動凸顯了神韻受到檢視正在擴大。

紐約時報去年調查報導指出，神韻剝削通常是法輪功成員子女的年輕表演者，要求長時間工作、訓練行程艱苦，卻不給薪水或薪水微薄。紐約州檢察官針對神韻是否違反紐約州勞工法立案調查，前任表演者則對神韻提告指控強迫勞動、走私人口。

報導指出，匿名人士爆料，聯邦探員在犯罪調查中索取神韻的財務、人事資料，設法釐清神韻是否指示演出人員結束海外演出的行程之後，協助。走私現金進入美國。

神韻藝術團代表陳纓(Ying Chen)指出，還沒有聽到聯邦機關的消息，如果接到通知將完全配合調查。她表示，藝術團向來秉持藝術與操守的最高標準，遵守所有相關法律。

紐約時報報導，許多演出人員在紐約加入神韻藝術團時，是來自台灣、加拿大、澳洲或其他地區的學生簽證 持有人。紐約時報2024年8月報導，神韻主管基於簽證目的，為國際學生與美國公民安排相親。前任表演者說，男女演出者除非工作需要否則禁止交談，主管嚴禁演出人員交往，違規者將在檢討大會上遭到公審，或被藝術團剔除。

消息人士說，神韻訓練中心為表演者提供的課程內容與品質如何，也是聯邦機關的調查目標。

報導指出，聯邦調查最初由國務院外交安全局(Diplomatic Security Service)展開，最近幾個月國土安全部國土安全調查處(Homeland Security Investigations，HSI)加入行動。