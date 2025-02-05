美國花滑協會發布影片 悼念美航空難28名滑冰界遇難者
1月29日美國航空客機5342航班和陸軍黑鷹直升機在華府雷根機場旁相撞墜河的兩機所有67名死難者遺骸4日全部尋獲，法醫表示已確認66人身分，罹難者中有28人來自花式滑冰界，美國花式滑冰協會（US Figure Skating）日前發布影片，悼念在空難中喪生的11名運動員、13名家屬及4名教練。
美國花式滑冰總會暫代行政總裁奧西爾（Samuel Auxier）在參加完於堪薩斯州（Kansa）威奇托（Wichita）舉行的2025全美花式滑冰錦標賽後表示：「他們是出色的運動員、關心和支持運動員的家屬，以及為運動員不辭勞苦工作的好教練。他們是我們全球滑冰界深受愛戴的成員，我們共同為他們的離世表示哀悼…我們的合作夥伴多個滑冰俱樂部失去了在冰上馳騁的優秀運動員，他們將舉行悼念和默哀儀式。」
美國花式滑冰總會在社群媒體帳戶上載影片悼念28名離世的滑冰界人士，其中包括11名運動員和4名教練。他們分別是：
1. Olivia Eve Ter，Ion 滑冰俱樂部（Ion FSC），12歲；
2. Jinna Han ，波士頓滑冰俱樂部（The Skating Club of Boston）, 13歲；
3. Spencer Lane，波士頓滑冰俱樂部（The Skating Club of Boston）, 16歲；
4. Brielle Beyer，北維州滑冰俱樂部（Skating Club of Northern Virginia)，12歲；
5. Cory Haynos，北維州滑冰俱樂部（Skating Club of Northern Virginia)，15歲；
6. Edward Zhou，北維州滑冰俱樂部（Skating Club of Northern Virginia)，16歲；
7. Angela Yang，德拉瓦大學滑冰俱樂部（University of Delaware Figure Skating Club，UDFSC），11歲；
8. Sean Kay，德拉瓦大學滑冰俱樂部（University of Delaware Figure Skating Club，UDFSC），11歲；
9. Everly Livingston，華盛頓花式滑冰俱樂部（Washington FSC），14歲；
10. Alydia Livingston，華盛頓花式滑冰俱樂部（Washington FSC），11歲；
11. Franco Aparicio，華盛頓花式滑冰俱樂部（Washington FSC），14歲；
12. Vadim Naumov，波士頓滑冰俱樂部（The Skating Club of Boston），55歲；
13. Evgenia Shishkova，波士頓滑冰俱樂部（The Skating Club of Boston），52歲；
14. Alexandr Kirsanov，德拉瓦大學滑冰俱樂部（University of Delaware Figure Skating Club，UDFSC），46歲；
15. Inna Volyanskaya，華盛頓花式滑冰俱樂部（Washington FSC）, ，59歲。
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