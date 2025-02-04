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老虎伍茲母親逝世 享壽80歲 具泰國華人血統

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老虎伍茲母親逝世 享壽80歲 具泰國華人血統

世界新聞網王若馨／即時報導
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老虎伍茲(右)與他的母親庫爾蒂達·伍茲。庫爾蒂達·伍茲4日逝世，享壽80歲。(美聯社)
老虎伍茲(右)與他的母親庫爾蒂達·伍茲。庫爾蒂達·伍茲4日逝世，享壽80歲。(美聯社)

大西洋月刊(The Atlantic)4日報導，美國高爾夫球名將老虎·伍茲(Tiger Woods)的母親庫爾蒂達·伍茲(Kultida Woods)周二清晨逝世，享壽80歲。

伍茲於美東時間周二上午11時38分在X平台公開母親死訊，但沒有透露其母死因。

庫爾蒂達·伍茲約一周前曾在兒子的比賽中公開露面。

伍茲在X平台上發表聲明：「我以最沉重的心情告訴大家，我的母親庫爾蒂達·伍茲在今晨離世。我的媽媽天生具有一股來自內在的力量，她的精神魅力無人能擋。她總是能迅速找到話題並帶給眾人歡笑。她是我的頭號粉絲，我最重要的支持者，若沒有她，我絕對無法達成今日的成就。她受到許多人的愛戴，尤其是她的兩個孫子山姆和查理。我想謝謝所有人的支持、祝禱，也感謝大家在這個艱難的時刻尊重我與家人的隱私。媽，我愛妳。」

庫爾蒂達·伍茲在泰國出生，具有泰國華人及荷蘭人血統。

她在越戰期間遇到被派往泰國服役的美國陸軍特種部隊士兵厄爾‧伍茲(Earl Woods)，也就是老虎·伍茲的父親；兩人結婚後搬到加州，1975年生下他們唯一的兒子老虎·伍茲。

雖然伍茲的父親被認為是幫助他奠定高爾夫球地位的導師，但其母在他的生活中同樣扮演關鍵角色；1997年伍茲贏得他的第一個大師賽時，他與父親擁抱的畫面成為經典影像，但許多人沒有注意到，當時他的母親就站在旁邊，而伍茲的下一個擁抱就是給了她。

當厄爾·伍茲於2000年代中期因健康惡化停止出席比賽時，庫爾蒂達·伍茲卻始終如一，每次兒子參賽都陪伴他走完全部18洞。

許多熟知伍茲的人士，都認為庫爾蒂達‧伍茲是一位堅定且細心的母親，也是她把強大的競爭心灌輸給伍茲。伍茲曾對記者說：「她非常嚴格。如果我不遵守她設的規定，我就會有麻煩。」

伍茲在其2001年出版的《我如何打高爾夫》(How I Play Golf)一書中寫道：「人們總是問我關於高爾夫錦標賽的壓力。我告訴你們一個小秘密…如果媽媽聽到我在她的客廳裡打球，她會嚴厲懲罰我。與這個相比，高爾夫錦標賽的壓力根本不算什麼。」

伍茲標誌性的紅衣也是庫爾蒂達‧伍茲的主意，他說，母親認為他應該穿紅色，因為他是摩羯座。Golf.com曾報導，庫爾蒂達‧伍茲是一位虔誠的佛教徒，而在佛教中，紅色被視為一種具有力量的顏色；在泰國，周日穿紅色同樣有這種含義。在周日穿著紅色上衣的伍茲，共贏得了82場PGA巡迴賽。

老虎伍茲(左)與其母庫爾蒂達·伍茲1997年攝於在泰國曼谷舉行的亞洲本田經典賽。...
老虎伍茲(左)與其母庫爾蒂達·伍茲1997年攝於在泰國曼谷舉行的亞洲本田經典賽。(美聯社)
老虎·伍茲(右)1996年8月25日在在俄勒岡贏得他的第三個美國業餘高爾夫錦標賽...
老虎·伍茲(右)1996年8月25日在在俄勒岡贏得他的第三個美國業餘高爾夫錦標賽後，與母親庫爾蒂達·伍茲擁抱。(美聯社)

泰國 加州 老虎伍茲

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