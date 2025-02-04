我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紅州推立法：無證童按指紋 舉報無證客獲千元懸賞

某些旅居海外美國公民因資料未填 社安金將遭暫停

「遠足三冠王」太平洋屋脊步道美加交界禁止直接出入境

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為健行者沿著俄勒岡州本德(Bend)附近的太平洋屋脊步道行走。美聯社
圖為健行者沿著俄勒岡州本德(Bend)附近的太平洋屋脊步道行走。美聯社

被喻為「遠足三冠王」長途健行路徑之一、從美墨邊境延伸到美加邊境全程2663哩的太平洋屋脊步道(Pacific Crest Trail，PCT)，如今遊客已經不能直接從步道在美國、加拿大兩國之間出入境。

加拿大邊境服務署(Canada Border Services Agency，CBSA)3日發表聲明指出，由於美國日前禁止登山客從太平洋屋脊步道加拿大卑詩省(British Columbia)路段進入華盛頓州，加拿大決定比照辦理，禁止登山客從步道由美國入境加拿大。

1968年，詹森總統(Lyndon Baines Johnson)通過國家步道系統法案，將太平洋屋脊步道與阿帕拉契步道(Appalachian Trail)列為國家風景區步道。名稱雖為「步道」，但太平洋屋脊步道環境極度險惡，通常要花上4個月到6個月才能走完。好萊塢女星瑞絲薇斯朋(Reese Witherspoon)2014年電影「那時候，我只剩下勇敢」(Wild)，便是女作家雪兒．史翠德(Cheryl Strayed)在人生低潮時期挑戰太平洋屋脊步道的真人真事。

根據統計，每年來自全球各地大約300名登山客挑戰太平洋屋脊步道，但只有半數能夠走完全程，部份挑戰者因為遇險而在中途喪命。基於氣候因素考量，絕大多數挑戰者從步道南端啟程，每年4月左右展開行程朝北挺進，趕在冬季來臨之前結束全部旅程。

加拿大邊境服務署在新聞稿中說，為了增進邊境安全、遵守步道設施的使用狀況監控，已經禁止登山客從太平洋屋脊步道由美國境內進入加拿大的曼寧省立公園(E.C. Manning Provincial Park)。

加拿大邊境服務署指出，這項新規是比照美國海關與邊境保護局(Customs and Border Protection，CBP)日前宣布不再允許登山客從加拿大入境美國的措施。

受到禁止從步道出入境的新規影響，太平洋屋脊步道北向登山客今後必須在距離步道終點「北部界標」(Northern Terminus)大約還有30哩的哈茨通道(Harts Pass)公路交叉口結束旅程，轉往奧索尤斯(Osoyoos)或艾伯茨福德(Abbotsford)邊境檢查站辦理入境手續，然後才能繼續完成最末段的行程。兩個地點距離步道的直線距離大約60哩。

加拿大 邊境 華盛頓州

上一則

某些旅居海外美國公民因資料未填 社安金將遭暫停

延伸閱讀

Fed官員警告關稅風險 專家：若走到這步「一年半內恐不降息」

Fed官員警告關稅風險 專家：若走到這步「一年半內恐不降息」
川普通話墨西哥、加拿大領袖後 宣布關稅戰暫延30天

川普通話墨西哥、加拿大領袖後 宣布關稅戰暫延30天
報復目標明確…加拿大吹起愛用國貨風 專撕支持川普紅州

報復目標明確…加拿大吹起愛用國貨風 專撕支持川普紅州
不滿川普重稅 加拿大掀買國貨潮「與美關係如失敗婚姻」

不滿川普重稅 加拿大掀買國貨潮「與美關係如失敗婚姻」

熱門新聞

Angela Yang。(UDFSC臉書)

花滑新星Edward Zhou、Angela Yang 搭上死亡班機

2025-01-30 13:06

不斷更新／64人小型客機與直升機相撞墜毀 河中已撈出18具屍體

2025-01-30 00:15
搜救人員在31日繼續在波多馬克河尋找殘骸。（美聯社）

川普證實撞機67人全罹難 暗示或與FAA「多元雇用」有關

2025-01-30 12:48
美國首都華盛頓特區29日發生民航機與軍用直升機相撞，造成兩機所有乘客、機組人員與軍人共67人全部罹難。圖為30日搜救人員在波多馬克河一處殘骸附近。美聯社

撞機初步報告曝光 1管制員同時指揮客機直升機「不正常」

2025-01-30 18:58
《亞當和夏娃的故事》封面。(取自Amazon)

CIA藏了逾50年 美禁書預言末日災難 從「加州毀滅」開始

2025-02-01 10:36
一架小飛機1月31日在費城一座購物中心附近墜毀的畫面。(擷自YouTube@CNN)

醫療專機墜毀費城街區 搭載兒童病患等6人 川普：感到悲痛

2025-01-31 23:00

超人氣

更多 >
汪小菲早就知道大S病危？ 曾喊「快不行了」 被爆在飛機上痛哭

汪小菲早就知道大S病危？ 曾喊「快不行了」 被爆在飛機上痛哭
大S驟逝 胸腔醫分析2關鍵：日醫不愛治外國人

大S驟逝 胸腔醫分析2關鍵：日醫不愛治外國人
南加夫婦年入60萬還是「月光族」 身陷財務困境原因？

南加夫婦年入60萬還是「月光族」 身陷財務困境原因？
肯爺帶辣妻葛萊美露3點 竟痛失2000萬 「日本人嚇壞」

肯爺帶辣妻葛萊美露3點 竟痛失2000萬 「日本人嚇壞」
大S流感併發症盛年驟逝 南加華人恐慌做這事

大S流感併發症盛年驟逝 南加華人恐慌做這事