「遠足三冠王」太平洋屋脊步道美加交界禁止直接出入境

圖為健行者沿著俄勒岡州本德(Bend)附近的太平洋屋脊步道行走。美聯社

被喻為「遠足三冠王」長途健行路徑之一、從美墨邊境 延伸到美加邊境全程2663哩的太平洋屋脊步道(Pacific Crest Trail，PCT)，如今遊客已經不能直接從步道在美國、加拿大 兩國之間出入境。

加拿大邊境服務署(Canada Border Services Agency，CBSA)3日發表聲明指出，由於美國日前禁止登山客從太平洋屋脊步道加拿大卑詩省(British Columbia)路段進入華盛頓州 ，加拿大決定比照辦理，禁止登山客從步道由美國入境加拿大。

1968年，詹森總統(Lyndon Baines Johnson)通過國家步道系統法案，將太平洋屋脊步道與阿帕拉契步道(Appalachian Trail)列為國家風景區步道。名稱雖為「步道」，但太平洋屋脊步道環境極度險惡，通常要花上4個月到6個月才能走完。好萊塢女星瑞絲薇斯朋(Reese Witherspoon)2014年電影「那時候，我只剩下勇敢」(Wild)，便是女作家雪兒．史翠德(Cheryl Strayed)在人生低潮時期挑戰太平洋屋脊步道的真人真事。

根據統計，每年來自全球各地大約300名登山客挑戰太平洋屋脊步道，但只有半數能夠走完全程，部份挑戰者因為遇險而在中途喪命。基於氣候因素考量，絕大多數挑戰者從步道南端啟程，每年4月左右展開行程朝北挺進，趕在冬季來臨之前結束全部旅程。

加拿大邊境服務署在新聞稿中說，為了增進邊境安全、遵守步道設施的使用狀況監控，已經禁止登山客從太平洋屋脊步道由美國境內進入加拿大的曼寧省立公園(E.C. Manning Provincial Park)。

加拿大邊境服務署指出，這項新規是比照美國海關與邊境保護局(Customs and Border Protection，CBP)日前宣布不再允許登山客從加拿大入境美國的措施。

受到禁止從步道出入境的新規影響，太平洋屋脊步道北向登山客今後必須在距離步道終點「北部界標」(Northern Terminus)大約還有30哩的哈茨通道(Harts Pass)公路交叉口結束旅程，轉往奧索尤斯(Osoyoos)或艾伯茨福德(Abbotsford)邊境檢查站辦理入境手續，然後才能繼續完成最末段的行程。兩個地點距離步道的直線距離大約60哩。