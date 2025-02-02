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楊德昌破萬件文物典藏 捐贈哈佛大學圖書館

中央社台北2日電
台灣電影大師楊德昌遺孀彭鎧立（中）決定將寄存於國家電影及視聽文化中心的楊導電影文物，全數捐贈給美國哈佛大學圖書館。圖左為影視聽中心董事長褚明仁、右為哈佛電影檔案館館長海登．蓋斯特（Haden Guest）。（國家影視聽中心提供/中央社）
台灣電影大師楊德昌遺孀彭鎧立（中）決定將寄存於國家電影及視聽文化中心的楊導電影文物，全數捐贈給美國哈佛大學圖書館。圖左為影視聽中心董事長褚明仁、右為哈佛電影檔案館館長海登．蓋斯特（Haden Guest）。（國家影視聽中心提供/中央社）

台灣電影大師楊德昌生前1萬多件電影文物，將全數捐贈給隸屬美國哈佛大學圖書館的哈佛電影檔案館與哈佛燕京圖書館，讓楊德昌作品更進一步啟發影響全球觀眾與學者。

這1萬多件楊德昌電影文物，是楊德昌遺孀彭鎧立2019年寄存於國家影視聽中心，由影視聽中心文物典藏團隊前往位在淡水的文物暫存地，運回典藏庫分類、清點、造冊。

影視聽中心指出，海量物件在數位化建檔掃描前，經過漫長的人工整理清潔。除了書信照片、海報宣傳冊等紙質文物外，還有記錄勘景、演員排練的影像磁帶，由影視聽中心的文物整飭專員一一判斷保存狀況予以清潔與修復搶救。專案執行期間，更遇上COVID-19全球大流行疫情與三級警戒，讓任務更受挑戰。

2021年時，影視聽中心研究策展小組也加入進行調查研究，將巨量的檔案文獻以時間序、年表等方式系統化檢閱，更逐一拜訪過去和楊導合作的影人夥伴，在口述訪談輔助之下，再次鮮活楊德昌的幕後形象。

研究成果透過前年與台北市立美術館共同實體策展活動「一一重構：楊德昌」轉譯，首次公開這些珍貴史料，重新呈現在世人面前，讓當代影迷認識這名極具代表性的大師，3個月展期吸引20多萬人次參與。

為表彰這次捐贈，哈佛電影檔案館館長蓋斯特（Haden Guest）日前特地飛來台北與影視聽中心同仁會面，感謝中心對楊德昌文物的專業保存整飭，及前年推出的回顧大展，讓世人更認識這位台灣電影瑰寶的貢獻，未來雙方將以這批文物為基礎，共同研究推廣楊德昌作品的合作計劃。

哈佛大學圖書館是現今全球最大的大學圖書館，旗下哈佛電影檔案館設立宗旨為電影收藏、保存與展出。收藏來自世界各地、影史各時期的電影文物逾4萬件，並定期邀請電影導演及藝術家，與學生、教授、藝術家及影迷討論作品。

哈佛電影檔案館館長蓋斯特非常感謝彭鎧立將楊德昌典藏託付給哈佛，「這份非凡的典藏不僅保存了楊德昌的影像遺產，還將啟發新一代的電影製作者、研究者和學生，探索他在電影藝術與文化認同上的深遠貢獻。」

彭鎧立也對影視聽中心的悉心保存深表感謝，隨著哈佛致力於保存並分享楊德昌的作品，她表示：「楊德昌的聲音將繼續啟發並影響全球各地的觀眾與學者，世代相傳。」

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