CIA藏了逾50年 美禁書預言末日災難 從「加州毀滅」開始

《亞當和夏娃的故事》封面。(取自Amazon)

近年全球地震 、颱風等重大天災以及區域衝突頻傳，過去也有不少影視、文學作品曾描繪世界末日的情景。不過，美國卻有一本預言了地球末日災難的書《亞當和夏娃的故事》，被中央情報局（CIA）列為機密禁書，直至2013年才解密部分內容，至今共封存了逾50年。對此，不少科學家曾指出，書中關於末日原因和方式的理論具有科學價值，然而「我們仍然有理由質疑他關於世界末日即將來臨的說法」。

根據「每日郵報」（Daily Mail）報導，《亞當和夏娃的故事》中氣候變遷 的相關末日理論幾年前便於TikTok上瘋傳。該書由前美國空軍、UFO研究員湯姆斯（Chan Thomas）於1966年所寫，湯姆斯聲稱，每隔6500年，地球就會遭受一次與聖經中「大洪水 」規模相當的重大災難。

湯姆斯認為，下一次災難即將來臨，屆時地球磁場將會突然發生劇烈變化，對整個地球系統造成嚴重破壞。

湯姆斯的末日預言以加州毀滅開始，強風將如同「超音速轟炸」摧毀眼前一切，太平洋海嘯將淹沒洛杉磯和舊金山，這些變化將在「3小時內」席捲整個北美洲，因為地震同時會在地面上產生巨大裂縫，使岩漿湧出地面。

但湯姆斯指出，遭受破壞的將不僅僅是北美洲，7大洲中沒有一個能夠逃脫這場猛烈的末日攻擊，每個洲都會經歷同一個戲劇性結局，但結局略有不同，「到了第7天可怕的屠殺結束後，整個地球都改變了，甚至格陵蘭島和南極洲也被拋向赤道，冰層會在熱帶的高溫下瘋狂溶解」。

湯姆斯繪聲繪影地描述了一幅毀滅文明的氣候變遷和地殼重建的可怕畫面，然而目前沒有科學證據顯示這樣的大災變有可能發生。

美國國家航空暨太空總署（NASA）高級研究員明捷克（Martin Mlynczak）強調，任何主張都需要證據，關於磁場變化與氣候變遷有關的說法沒有任何證據、科學和物理依據。而且也沒有證據顯示地球磁場曾經發生過、或將會發生湯姆斯所描述的90度翻轉。

根據NASA資料，地球的磁極確實會發生變化，且在整個地球歷史中，這種變化已經發生過數百次。這種「極地反轉」的現象平均每30萬年發生1次，但實際時間間隔差異很大，雖然在極地反轉期間磁場會減弱，但不會完全消失，也從來不會造成湯姆斯在書中所描述的那種全球性破壞。

此外，儘管湯姆斯斷言聖經中的「大洪水」發生在大約6500年前，但2006年的一項研究顯示，從「諾亞方舟登陸點」發現的木材可能是方舟本身的一部分，但該木材的年分卻受到許多專家質疑，目前更廣泛接受的洪水日期範圍是4000至5000年前，若大洪水事件確實發生在那個時期，那麼湯姆斯所預言的世界末日時間將會偏離原定時間1000多年。因此，幾乎所有的證據都表明，《亞當和夏娃的故事》中詳述的恐怖災難實際上不會發生。

據了解，湯姆斯曾是一個小型科學家團隊的成員之一，負責調查關於不明飛行物（UFO）的報導以及部分機密項目。目前沒有湯姆斯直接為中情局工作的官方記錄，但他工作期間所簽的保密協議規定在出版書籍和傳播其它訊息之前需要獲得批准。《亞當和夏娃的故事》被列為機密文件的原因尚未公開，但有人認為中情局是擔心該書會引起民眾大規模恐慌，以及可能洩露政府秘密研究相關資訊。