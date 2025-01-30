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撞機初步報告曝光 1管制員同時指揮客機直升機「不正常」

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撞機初步報告曝光 1管制員同時指揮客機直升機「不正常」

編譯盧思綸／即時報導
美國首都華盛頓特區29日發生民航機與軍用直升機相撞，造成兩機所有乘客、機組人員與軍人共67人全部罹難。圖為30日搜救人員在波多馬克河一處殘骸附近。美聯社
美國首都華盛頓特區29日發生民航機與軍用直升機相撞，造成兩機所有乘客、機組人員與軍人共67人全部罹難。圖為30日搜救人員在波多馬克河一處殘骸附近。美聯社

美國首都華盛頓特區29日發生民航機與軍用直升機相撞，造成兩機所有乘客、機組人員與軍人共67人全部罹難。一名航空管制消息人士29日告訴美國有線電視新聞網（CNN），事發當時只有一名管制員同時處理客機起降和直升機交通的工作。

這名消息人士描述，這種由一名人員同時指揮跑道飛機起降和附近直升機交通的安排並非罕見。

紐約時報首先報導這項細節指出，根據美國聯邦航空管理局一份內部初步報告描述，這樣的人力配置「對於當日那個時間點以及當時航空交通量而言並不正常」，通常會分配給兩名管制員。

紐時描述，由一個人同時指揮會增加工作負擔，導致工作變得更複雜。原因之一是，管制員會使用不同的無線電分別和客機機師及直升機飛行員進行通話。同一時間的客機機師和直升機飛行員可能無法互相聽到對方的通話。

CNN指出，事發的雷根華盛頓國家機場（Ronald Reagan Washington National Airport）塔台管制員配置達到85%，全部28個位置中有4個出缺。

美國國家運輸安全委員會正開始調查，將更廣泛探討造成事故的各種可能原因。目前將事故歸咎於塔台人員配置仍言之過早。

CNN已經請求FAA置評尚未取得回覆。

紐約時報

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