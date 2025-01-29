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受賄詐欺、非法任外國代理人 梅南德茲大哭求情仍遭重判

編譯盧炯燊／即時報導
前新澤西州民主黨籍聯邦參議員梅南德茲貪腐受賄，29日被判刑11年。圖為他在聯邦法院外向記者發言。(美聯社)
前新澤西州民主黨籍聯邦參議員梅南德茲貪腐受賄，29日被判刑11年。圖為他在聯邦法院外向記者發言。(美聯社)

前新澤西州民主黨籍聯邦參議員梅南德茲(Bob Menendez)貪腐受賄，2024年7月被紐約聯邦法院裁定罪名成立，1月29日被判刑11年。在法官宣判前，梅南德茲淚流滿面求情表示，除了家人他已失去所有。

71歲的梅南德茲受賄、詐欺、非法擔任外國代理人等16項控罪全部成立，成為首位非法擔任外國代理人的聯邦參議員，檢方原本求處15年。

曾任參院外交委員會主席的梅南德茲，從政長達半世紀，是國會山莊極具影響力的人物。

法官在判刑時直斥，「你(梅南德茲)很成功，很強大，站在政治體系的巔峰，但不知從何時開始迷失了方向，為公眾利益工作變成為自己利益工作」，「結果你失去參院席位，失去主席職位，也失去好名聲」。

法官直指梅南德茲的所作所為，加劇了民眾對政府的不滿情緒。

梅南德茲在判刑前求情時多次哽咽，聲稱自己遠非完美的人，犯過很多錯誤及做出很多錯誤決定，但做的好事遠比壞事多。

他的律師也說只應被判監兩年以下，因為梅南德茲幾十年來一直為公眾服務，作為古巴移民的兒子從貧困中崛起，是「美國夢的縮影」。

案情審訊期間，大爆梅南德茲「出賣自己的高位，以換取巨額賄賂」，包括為埃及和卡達政府服務，向埃及官員提供美國駐開羅大使館工作人員的信息，又寫信給其他參議員，鼓勵他們取消對埃及3億元軍事援助的限制。

聯邦調查局人員在其家中搜出48萬元現金及價值15萬元的金條。這些賄款亂放家中各處，有些塞在靴子裡，有些是放在夫婦衣櫃的衣服口袋裡，情況令人咋舌。

梅南德茲斯去年被定罪後辭去參議員職務，據說在向拜登總統請求特赦遭拒後，轉向川普總統求救仍無果。

案中他又受賄協助新州三名商人牟利，包括房地產開發商戴畢斯(Fred Daibes)及企業家哈納(Wael Hana)，兩人分別判七年及八年，至於第三名商人烏瑞柏(Jose Uribe)去年轉作為污點證人指證梅南德茲。

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