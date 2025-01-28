愛達荷州議員推動提案訴請最高法院推翻同性婚姻

愛達荷州州眾議會委員會請求最高法院推翻2015年保障同性婚姻重大判例「奧貝格費爾訴霍奇斯案」。美聯社

愛達荷州 州眾議會委員會上周表決時一致通過提案，請求最高法院推翻2015年保障同性婚姻重大判例「奧貝格費爾訴霍奇斯案」(Obergefell v. Hodges)，並將規範婚姻的權力交由各州自行裁量。紐約時報 分析，自從最高法院2022年推翻保障墮胎權里程碑判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)之後，法律學者便說下一個岌岌可危的目標就是同性婚姻，保守派大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)、艾里托(Samuel Alito)都曾表示同性婚姻判決應該檢討。

愛州眾議會提案指出，法院判例並不是法律，只有人民選舉產生的議員才有權通過法律，因此「奧貝格費爾訴霍奇斯案」允許同性婚姻是「非法越權」(illegitimate overreach)，請求最高法院推翻「奧貝格費爾訴霍奇斯案判例，並且恢復婚姻屬於一名男性與一名女性結合的自然定義。

紐約時報分析，提案仍須通過愛州參眾議會全院表決才能送交最高法院，不過共和黨在參眾議會均居多數。

愛達荷政治家日報(Idaho Statesman)報導，總部位於麻州 的保守派倡議組織「麻州反抗」(MassResistance)是愛州提案的幕後推手。

提案人共和黨籍愛州州眾議員史考特(Heather Scott)上周在聽證會上說，保障各州權力很重要。史考特說：「如果我們朝這個方向繼續走，聯邦政府或法院擅自決定為我們創造權力，那麼他們也可以剝奪我們的權力。」

「計畫生育委員會聯盟倡議」(Planned Parenthood Alliance Advocates)愛達荷州主任狄里卡皮尼-托爾曼(Mistie DelliCarpini-Tolman)說，提案內容對愛州男女同志、雙性戀者、跨性別者以及性別認同疑惑者社群(LGBTQ)社群傳遞了「不歡迎你們」的訊息。狄里卡皮尼-托爾曼與同婚妻子住在波伊西(Boise)附近。