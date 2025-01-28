我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

三名西雅圖孕婦針對川普取消出生公民權提告

川普不滿逮捕力度 白宮：紐約、新州每日須抓75無證客

愛達荷州議員推動提案訴請最高法院推翻同性婚姻

記者顏伶如／即時報導
愛達荷州州眾議會委員會請求最高法院推翻2015年保障同性婚姻重大判例「奧貝格費爾訴霍奇斯案」。美聯社
愛達荷州州眾議會委員會請求最高法院推翻2015年保障同性婚姻重大判例「奧貝格費爾訴霍奇斯案」。美聯社

愛達荷州州眾議會委員會上周表決時一致通過提案，請求最高法院推翻2015年保障同性婚姻重大判例「奧貝格費爾訴霍奇斯案」(Obergefell v. Hodges)，並將規範婚姻的權力交由各州自行裁量。紐約時報分析，自從最高法院2022年推翻保障墮胎權里程碑判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)之後，法律學者便說下一個岌岌可危的目標就是同性婚姻，保守派大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)、艾里托(Samuel Alito)都曾表示同性婚姻判決應該檢討。

愛州眾議會提案指出，法院判例並不是法律，只有人民選舉產生的議員才有權通過法律，因此「奧貝格費爾訴霍奇斯案」允許同性婚姻是「非法越權」(illegitimate overreach)，請求最高法院推翻「奧貝格費爾訴霍奇斯案判例，並且恢復婚姻屬於一名男性與一名女性結合的自然定義。

紐約時報分析，提案仍須通過愛州參眾議會全院表決才能送交最高法院，不過共和黨在參眾議會均居多數。

愛達荷政治家日報(Idaho Statesman)報導，總部位於麻州的保守派倡議組織「麻州反抗」(MassResistance)是愛州提案的幕後推手。

提案人共和黨籍愛州州眾議員史考特(Heather Scott)上周在聽證會上說，保障各州權力很重要。史考特說：「如果我們朝這個方向繼續走，聯邦政府或法院擅自決定為我們創造權力，那麼他們也可以剝奪我們的權力。」

「計畫生育委員會聯盟倡議」(Planned Parenthood Alliance Advocates)愛達荷州主任狄里卡皮尼-托爾曼(Mistie DelliCarpini-Tolman)說，提案內容對愛州男女同志、雙性戀者、跨性別者以及性別認同疑惑者社群(LGBTQ)社群傳遞了「不歡迎你們」的訊息。狄里卡皮尼-托爾曼與同婚妻子住在波伊西(Boise)附近。

愛達荷州 麻州 紐約時報

上一則

有時要讓它燒？ 學者：自然火災有助清除紅杉林易燃物

延伸閱讀

MLB／「大谷殺手」加入道奇 總管：自家打者也會很開心

MLB／「大谷殺手」加入道奇 總管：自家打者也會很開心
MLB／道奇豪華牛棚再擴大 7200萬簽下左投史考特

MLB／道奇豪華牛棚再擴大 7200萬簽下左投史考特
謠言如火勢… 消防員拿女手提包當水桶？假的

謠言如火勢… 消防員拿女手提包當水桶？假的
法拉盛轄區：2024槍擊案減、入室盜竊增 整體犯罪率下降6%

法拉盛轄區：2024槍擊案減、入室盜竊增 整體犯罪率下降6%

熱門新聞

報稅季節今天開始。

報稅季節今天開始 WSJ提醒今年報稅重大改變

2025-01-27 10:10
52歲德州男子密契爾20年來按時繳房貸、避免拖欠信用卡帳單，終於達成信用評分850滿分的目標。(美聯社)

德州男花20年達標 信用評分850滿分

2025-01-21 01:13
移民及海關執法局（ICE）的執法過程。示意圖。美聯社

ICE波城執法 逮捕8人過程全都錄

2025-01-23 14:53
加州有數以萬計民眾被迫生活在缺乏保險保障的處境裡，他們不是保單被保險公司取消，就是保費貴到無法負擔，當野火摧毀家園時，政府也不提供任何經濟援助，使許多人陷入困境。(美聯社)

沒保險也沒經濟援助…洛杉磯野火毀家園 居民面臨雙重打擊

2025-01-22 13:16
100多萬名2021年報稅時符合「紓困退稅抵免」資格卻未申領的納稅人，近日即將收到國稅的退款支票。(美聯社)

百萬名納稅人漏領2021紓困退稅支票 IRS補寄 1月底可收到

2025-01-26 11:15
眾院預算委員會同時考慮對所有獎學金、學術研究收入徵稅。（美聯社）

眾院預算委員會討論提案：停止房貸利息抵扣所得稅

2025-01-23 09:45

超人氣

更多 >
DeepSeek走紅 開發者是「95後」天才少女 Meta組4團隊應對

DeepSeek走紅 開發者是「95後」天才少女 Meta組4團隊應對
DeepSeek是什麼？為何能震撼科技股？

DeepSeek是什麼？為何能震撼科技股？
報稅季節今天開始 WSJ提醒今年報稅重大改變

報稅季節今天開始 WSJ提醒今年報稅重大改變
DeepSeek掀起千層浪 Nvidia市值蒸發6000億 那指大跌逾3%

DeepSeek掀起千層浪 Nvidia市值蒸發6000億 那指大跌逾3%
DeepSeek引發AI崩盤 Nvidia暴跌16%蒸發5000億

DeepSeek引發AI崩盤 Nvidia暴跌16%蒸發5000億