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三名西雅圖孕婦針對川普取消出生公民權提告

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三名西雅圖孕婦針對川普取消出生公民權提告

記者顏伶如／即時報導
西雅圖地區的三名外籍孕婦在移民倡議團體協助下，向聯邦法院提出聯合訴訟指控川普總統取消出生公民權侵權。路透
西雅圖地區的三名外籍孕婦在移民倡議團體協助下，向聯邦法院提出聯合訴訟指控川普總統取消出生公民權侵權。路透

住在西雅圖地區的三名外籍孕婦在移民倡議團體協助下，24日向聯邦法院提出聯合訴訟指控川普總統取消出生公民權(birthright citizenship)侵權，孩子出世後恐成「無國籍」(stateless)，既非美國公民也不被親生父母祖國承認。國務卿魯比歐(Marco Rubio)等聯邦官員同列被告。

川普20日就職當天簽署「保護美國公民的意義與價值」(Protecting the Meaning and Value of American Citizenship)行政命令，無證移民婦女或持合法簽證入境婦女在美國國土產下嬰兒，如果嬰兒父親不是美國公民或綠卡持有人，孩子就無法成為美國公民，簽署後30天命令生效。不過，華盛頓州西區聯邦法官考夫諾爾聯邦法院法官(John C. Coughenour)23日以違憲為由擋下行政命令。

西雅圖地方電視台King5報導，三名沒有綠卡的外籍孕婦在移民倡議團體「西北移民權益計畫」(Northwest Immigrant Rights Project)協助下，24日向華州西區聯邦法院針對取消出生公民權提出聯合訴訟，指控違反憲法第14條修正案。

三名婦人預產期都在今年3月至7月之間，其中兩名孕婦在訴狀中說，行政命令恐導致家庭骨肉分離，寶寶一出生就將淪為移民查緝目標。原告請求法官禁止行政命令生效，並宣告三人在美國生產的孩子都是美國公民。

訴狀指出，希望所有居住在華盛頓州、預產期在2月19日以後或即將在美國生產，但孩子將受行政命令影響的孕婦加入聯合訴訟。

委任律師亞當斯(Matt Adams)說，訴訟具有迫切性，聯邦法院必須盡快介入，以免行政命令造成「無法挽回的傷害」(irreparable harm)。

原告之一卡斯提洛(Cherly Norales Castillo)是宏都拉斯公民，現居西雅圖。卡斯提洛為躲避暴力遠離家鄉，第二胎預產期3月19日。卡斯提洛已被發布遞解令，正在申請庇護。

住在華州琳恩伍德(Lynnwood)的原告阿雷曼(Delmy Franco Aleman)2015年從薩爾瓦多抵達美國，目前擁有免遭驅逐的臨時保護身分，預產期是3月26日。

現居華州貝瑟爾(Bothell)的羅培茲(Alicia Chavarria Lopez)也來自薩爾瓦多，已向美國政府申請庇護，預產期7月21日。

美國公民 移民 西雅圖

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