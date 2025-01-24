我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史指盤中創新高後收跌 三大股指連升兩周

退休後換小屋 房產經紀人：斷捨離把握幾個原則

美國會愈漸重視神秘UFO 眾議員稱海中有外星人

中央社華盛頓24日綜合外電報導
各地不時傳出發現UFO，最著名的是1947年新墨西哥州羅斯威爾UFO墜毀事件，圖為「墜毀現場」。(美聯社)
各地不時傳出發現UFO，最著名的是1947年新墨西哥州羅斯威爾UFO墜毀事件，圖為「墜毀現場」。(美聯社)

美國眾議員柏謝特近日在訪談中提到，一名海軍上將告訴他，有外星人船艦在海中以驚人速度移動。儘管幽浮話題過去常遭嘲弄，美國國會近來愈漸重視關於神秘不明飛行物的報告。

法新社報導，美國聯邦眾議院共和黨籍議員柏謝特（Tim Burchett）在一場訪談中，告訴現在於右翼媒體「一個美國新聞網」（One America News Network, OAN）主持節目的前共和黨眾議員蓋茨（Matt Gaetz）：「他們跟我說，水下有東西以每小時幾百英里的速度移動…它和美式足球場一樣大。

柏謝特還強調，這起事件有紀錄在案，且是一名海軍上將告訴他的，不過他並未公布這位海軍上將的身分。

柏謝特以聲稱美國政府隱瞞「幽浮」（UFO，又稱不明飛行物）及其他外星人活動而聞名。他表示，在上帝的浩瀚宇宙中，萬事皆有可能。

目前尚無任何證據顯示，地球外存在有智慧生命體。

儘管如此，美國國會愈來愈重視關於神秘飛行物體的報告，讓一度遭廣受嘲弄的幽浮話題－現在常被稱為「不明異常現象」（Unidentified Anomalous Phenomena）－成為一項嚴肅議題。

美國國防部於2024年3月公布一份報告，稱其並無發現幽浮的證據，並指許多疑似目擊幽浮的案例，結果只是看到探空氣球、間諜飛機、衛星及其他正常活動。

眾議員 共和黨 足球

上一則

新生兒住加護病房 母直播想吃三明治竟拔儀器插頭

延伸閱讀

馬斯克接下來的最大挑戰：小小1美分

馬斯克接下來的最大挑戰：小小1美分
出生公民權司法戰 川普政府辯護：非公民子女不受美管轄

出生公民權司法戰 川普政府辯護：非公民子女不受美管轄
禁止再秀彩虹旗 川普政府：駐外使館只准掛美國國旗

禁止再秀彩虹旗 川普政府：駐外使館只准掛美國國旗
美跨黨議員提法案 推動取消中國最惠國待遇

美跨黨議員提法案 推動取消中國最惠國待遇

熱門新聞

蔡美兒。(蔡美兒官網)

學生成副總統 虎媽蔡美兒強勢回歸

2025-01-17 11:28
網紅吉米·唐納森在YouTube擁有超過3億粉絲。（美聯社）

第一YouTuber要買TikTok：我來拯救 剛跟億萬富翁開完會

2025-01-18 13:49
移民及海關執法局（ICE）的執法過程。示意圖。美聯社

ICE波城執法 逮捕8人過程全都錄

2025-01-23 14:53
馬斯克發表對於TikTok的意見。(美聯社)

馬斯克：TikTok可以在美營運 我的X在中國卻被禁

2025-01-19 18:00
52歲德州男子密契爾20年來按時繳房貸、避免拖欠信用卡帳單，終於達成信用評分850滿分的目標。(美聯社)

德州男花20年達標 信用評分850滿分

2025-01-21 01:13
極地渦旋南襲，帶來強烈寒流，全國大部分地區溫度均至冰點以下，多達9500萬民眾都籠罩於嚴寒中。圖為華府國會大廈前積雪。(路透)

極地寒流 東岸大雪 全美籠罩嚴寒 外出會有危險

2025-01-19 05:10

超人氣

更多 >
「墨雨」最美丫鬟有新劇… 搭34歲「欠稅男星」 網吐槽像叔姪戀

「墨雨」最美丫鬟有新劇… 搭34歲「欠稅男星」 網吐槽像叔姪戀
橫財追4生肖跑 屬鼠投資獲利、他有貴人相助事業更旺

橫財追4生肖跑 屬鼠投資獲利、他有貴人相助事業更旺
好市多烤雞上架限多少時間須售出？若沒賣完下場會如何

好市多烤雞上架限多少時間須售出？若沒賣完下場會如何
川普世界經濟論壇演講五要點 一發言讓全場尷尬了

川普世界經濟論壇演講五要點 一發言讓全場尷尬了
走味又有食安疑慮 冰箱中這些食物「馬上丟掉」

走味又有食安疑慮 冰箱中這些食物「馬上丟掉」