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禁止再秀彩虹旗 川普政府：駐外使館只准掛美國國旗

中央社華盛頓24日綜合外電報導
美國國務院已禁止駐外使館和領事館懸掛美國國旗以外的旗幟，這是川普當局矢言打擊政府機構多元化成果的一環。圖為美國大使館外懸掛著驕傲旗幟和美國國旗。路透檔案照
美國國務院已禁止駐外使館和領事館懸掛美國國旗以外的旗幟，這是川普當局矢言打擊政府機構多元化成果的一環。圖為美國大使館外懸掛著驕傲旗幟和美國國旗。路透檔案照

美國國務院已禁止駐外使館和領事館懸掛美國國旗以外的旗幟，這是川普當局矢言打擊政府機構多元化成果的一環。前總統拜登執政期間，曾有使館掛出同志驕傲與「黑命關天」旗。

英國「衛報」（The Guardian）看到一封電報，其標題為「一旗政策」（One flag policy），似乎是針對拜登（Joe Biden）政府時期一些駐外大使館曾懸掛同志驕傲（gay pride）與「黑命關天」（Black Lives Matter）旗幟的情況。

白宮在2023年同志驕傲月期間，在南草坪舉行慶祝活動時也曾掛起彩虹旗，當時引發保守派人士強烈反彈。

衛報報導，這份電報的備忘錄寫道：「即刻起，僅美國國旗可在美國海內外設施懸掛、展示，或在美國政府發布的內容中呈現。」

「美國國旗以正義、自由和民主等普世原則團結全體美國人。這些價值是我們偉大國家的基石，從古至今由全體美國公民共享。」

備忘錄指出，前述規定的唯二例外是戰俘及戰鬥失蹤人員（POW/MIA）、人質與遭錯誤關押者（hostages and wrongful detainees）的旗幟。

美國總統川普（Donald Trump）上任首日簽署了一系列行政命令，包括要求美國聯邦機構停止所有多元、平等及包容（DEI）計畫。

他還宣布，美國政府的正式政策只有男女兩種性別，衝擊非二元性別者獲得法律承認的權利。

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