辦公室遭FBI搜查後 羅州市政法院移民法官辭職

福斯新聞網(Fox News)24日報導，羅德島州普羅維登斯(Providence)中央瀑布市政法院(Central Falls Municipal Court)審理移民 訴訟的法官弗林(Molina Flynn)，個人律師事務所辦公室遭到聯邦調查局(FBI)探員搜查之後，已於23日辭職。至於聯邦調查局搜查弗林辦公室的原因為何，目前仍不清楚。

聯邦調查局發言人證實，探員是在法院授權下前往弗林辦公室搜查。弗林辦公室則拒絕接受媒體採訪。

地方電視台WPRI 12報導，聯邦調查局探員持搜索令進入弗林位於多倫斯街(Dorrance Street)律師事務所辦公室，門口則有一排黑色休旅車待密，探員離開時帶著一箱箱物品。

報導指出，兩名知情人士說，聯邦調查局在川普重返白宮 之前，就已開始調查弗林。

弗林律師事務所(Molina Flynn Law Offices)網站寫道，事務所創立於2015年，專門處理移民、家庭、犯罪訴訟。網站資料指出，弗林出生於哥倫比亞，9歲時以觀光 簽證入境美國，15歲之前在美國都沒有身分，後來才取得永久居留權。

弗林曾就讀強生威爾斯大學(Johnson and Wales University)以及位於安娜堡(Ann Arbor)的密西根大學法學院(University of Michigan Law School)。

2021年，弗林獲得中央瀑布市政府任命成為市政法院法官。

「普羅維登斯周報」(Providence Journal)報導，聯邦調查局搜查弗林辦公室的消息曝光後不久，中央瀑布市市長瑞維拉(Maria Rivera)便宣布弗林已經辭去法官職務。