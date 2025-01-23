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可省1000億… 眾院共和黨團擬刪減白卡 落實川普政策

眾院預算委員會討論提案：小費免繳所得稅但要繳薪資稅

記者顏伶如／即時報導
從預算委員會提案版本可以看出，小費收入並不是完全不必繳稅，僅獲得所得稅豁免。（歐新社）
從預算委員會提案版本可以看出，小費收入並不是完全不必繳稅，僅獲得所得稅豁免。（歐新社）

川普總統競選期間表示，上台之後將推動小費、加班費免稅。紐約時報23日報導，根據眾議院預算委員會(House Budget Committee)共和黨成員提案，小費只是免繳所得稅(income tax)，薪資稅(payroll taxes)還是要繳。薪資稅是社安金計畫、俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫(Medicare)的經費來源。

報導指出，從預算委員會提案版本可以看出，小費收入並不是完全不必繳稅，僅獲得所得稅豁免，薪資稅依然要繳，對於賺取小費收入的低薪勞工來說，省稅效果不如預期。不過，低薪勞工得以保留退休與健保的完整福利，從長遠角度來看有助於聯邦稅減目標，減少大約1060億的政府支出。

另一方面，預算委員會估計，加班費(overtime pay)如果免稅，未來十年聯邦政府將損失7500億稅收。

州稅與地方稅抵扣(state and local tax deduction，SALT)1萬元上限是2017年稅改法案重點項目，推出之後為聯邦政府創造稅收。川普與某些共和黨眾議員則希望在新版提案裡將上限門檻調高。

預算委員會估計，夫妻合併報稅州稅與地方稅抵扣上限如果調高為3萬元、個人報稅州稅與地方稅抵扣上限調高至1萬5000元，政府將損失5000億稅收。不過，某些國會議員認為，抵扣上限應該進一步調高。

川普競選期間也曾表示要調降企業稅(corporate tax，又稱公司稅)，2017年稅改法案裡將企業稅從35%調降為21%。

根據預算委員會提案，共和黨眾議員現正考慮讓企業稅進一步降至15%。

預算 小費 共和黨

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