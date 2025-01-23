眾院預算委員會討論提案：停止房貸利息抵扣所得稅

眾院預算委員會同時考慮對所有獎學金、學術研究收入徵稅。（美聯社）

紐約時報23日報導，眾議院預算 委員會(House Budget Committee)共和黨 成員正在討論中的提案項目，包括停止房貸利息抵扣所得稅、所有獎學金與學術研究收入(fellowship income)必須繳稅等。

報導指出，川普總統新政需要龐大經費，共和黨眾議員現正研議推出旨在開源節流的法案，數十項目涉及稅務更動，恐讓某些美國民眾負擔增加。舉例來說，針對勞工在辦公室使用免費健身房(free gym)以及雇主為員工提供食宿開徵新稅，

眾院 預算委員會同時考慮對所有獎學金、學術研究收入徵稅，獎學金與學術收入根據現行規定則有稅務豁免，稅法修改後聯邦稅收可望增加540億。

某些與稅務有關的提案，雖然可以為聯邦政府帶來上看數兆稅收，從政治層面來看卻難以實現，遭遇國會議員與說客的強烈反對，例如停止房貸利息抵扣。

停止房貸利息抵扣所得稅是研議中的項目之一，共和黨在2017年稅改法案裡對房貸利息抵扣所得稅訂定限制，但如果全面停止房貸利息抵扣，則可讓聯邦政府未來十年增加1兆稅收。然而，房屋仲介、來自郊區選區的國會議員極可能反對提案。

川普從競選期間便喊出進口商品全面開徵關稅，眾院預算委員會在提案當中分析，如果所有進口商品徵收10%關稅，聯邦稅收將能增加將近2兆，但許多共和黨國會議員已經表態，不支持全面徵收進口關稅通過立法。

對進口商品徵稅但豁免出口稅的「邊境調整稅」(border adjustment plan)，估計能夠創造1.2兆稅收。許多經濟學者認為，徵收貨物稅應該根據商品出售地點，而不是製造地點。共和黨先前曾經推動以銷售地點為基準的稅改計畫，結果因為遭遇企業界杯葛而在2017年宣告失敗。

共和黨在眾院預算委員會討論項目還包括拒絕企業抵扣州稅與地方稅，目前已有企業團體醞釀反對提案。