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不只台積電設廠 鳳凰城優勢也吸引亞馬遜、Google

中央社鳳凰城20日綜合外電報導
台積電亞利桑納廠。（中央社）
台積電亞利桑納廠。（中央社）

美國亞利桑納州最大城暨首府鳳凰城數十年來默默發展為創新產業中心，成半導體製造及測試自動駕駛車和無人機的重鎮，包括台積電、亞馬遜等大廠都前來，CNBC報導個中原因。

美國貝恩策略顧問公司（Bain & Company）科技部門全球主任胡克爾（Anne Hoecker）指出，通常有4項條件能促使1座城市成為重要的科技業中心，分別是友善的業務環境、有其他公司構成產業生態系、鄰近提供強大工程學程的大專院校及能夠獲取人才，而鳳凰城全數具備。

美國財經新聞網站CNBC報導，科技公司已大量湧入鳳凰城來從這些優勢獲利，其中最大幾家企業便包括生產世界最先進晶片的台積電。

台積電多年前開始尋求將先進晶片製造工作拓展到台灣以外的地方時，最早在2016年與鳳凰城討論投資案，如今已承諾在大鳳凰城地區投資650億美元。

而鳳凰城為了確保台積電落腳設廠，大鳳凰城經濟發展局（Greater Phoenix Economic Council）費時3年規劃1座科學科技園區來滿足台積電的需求。一旦園區計畫完成，預估包括台積電和相關業者在內合計將帶來約6萬2000名就業人口。

台積電亞利桑納公司（TSMC Arizona）董事長凱西迪（Rick Cassidy）表示，鳳凰城當局「基本上複製了台灣開創的科學園區概念。這替我們的較小供應商解決了許多問題，他們可以直接租用空間接上（供應鏈）」。

鳳凰城另項特色科技產業是自駕車。Uber、Cruise和Google（谷歌）母公司Alphabet旗下的Waymo等業者全都曾在這座城市測試各自產品。胡克爾指出，鳳凰城擁有的棋盤式街道等基礎建設及穩定的氣候，是其成為自駕車上路的「最理想」地方。

而鳳凰城所處的亞利桑納州也持續推出有利自駕車發展的政策，例如前州長杜希（Doug Ducey）便曾頒布數道行政命令來減少自駕科技測試面臨的障礙。

如今市場最大業者Waymo早在2017年開始在鳳凰城測試自駕系統，其無人駕駛計程車（robotaxi）服務現在在市內315平方英里（約816平方公里）的範圍內運作。

第3項讓鳳凰城打響名號的科技產業是無人機。美國電子商務巨擘亞馬遜（Amazon）2024年11月便獲得監管批准，在鳳凰城郊區的陶勒森（Tolleson）推出其無人機送貨服務Prime Air。

根據亞馬遜的說法，Prime Air至今已遞送數千件包裹，他們的計畫是將這項服務的規模拓展至每年執行5億次送貨。

自駕車 台積電 無人機

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