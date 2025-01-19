就職典禮行程尚未敲定 韓國瑜：駐美代表處積極聯繫中

立法院長韓國瑜率跨黨派立委代表團於美東時間19日下午約3時20分抵達華府聯合車站（Union Station）。(圖／駐美國經濟文化代表處提供)

立法院長韓國瑜 率跨黨派代表團參加美國總統當選人川普 就職典禮，不過20日行程尚未敲定，韓國瑜19日說，代表團是客人，尊重美方安排出現調整和變動，並指出，台駐美代表處正在積極聯繫當中。

韓國瑜率跨黨派立委代表團18日搭機抵達紐約；代表團19日走訪我駐紐約台北經濟文化辦事處，並赴曼哈頓中城參觀紐約現代藝術博物館（MoMA），於中午12時許自賓州車站（Pens Station）搭乘火車前往華府 。

代表團於19日下午約3時20分抵達華府聯合車站（Union Station），在3時45分左右抵達下榻飯店國會山莊飯店（Capitol Hill Hotel），並在晚間6時15分參加僑宴。

川普就職典禮因嚴寒低溫，美國國會就職典禮聯席委員會 （JCCIC）已決定將典禮移入國會大廈圓形大廳（Capitol Rotunda）舉行，位於國會大廈西側草坪的觀禮活動則全數取消。

據了解，由於台取得美方邀請函進入國會大廈觀禮的機率並不樂觀，據了解，駐美代表處正尋求替代方案；駐美代表俞大㵢已在19日下午向代表團提供簡報。

韓國瑜19日參與僑宴時表示，代表團完全尊重美方就職典禮有不同的安排，並指出，代表團預計20日上午6時出發，但未說明具體行程。

韓國瑜說，因為大風雪的關係，美方的安排有一點點調整和變動，代表團來者是客，完全尊重主辦單位。駐美代表處目前為止仍在積極聯絡中，代表團20日一大早將抱持12萬分的祝賀之意，傳遞台灣同胞給美國新任總統和團隊最高的祝福和誠摯的熱情。

國民黨立委葛如鈞也指出，台駐美代表處告訴代表團會努力到最後一刻，不排除任何可能方案。