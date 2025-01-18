洛杉磯野火受控 「擔憂與質疑之火」蔓延？

洛杉磯野火肆虐，民宅在火舌席捲過後幾乎一無所有。(中央社)

美國加州洛杉磯 地區持續肆虐十天的野火，當地時間17日火勢進一步受控。與此同時，對環境污染的「擔憂之火」、對官員應對危機不力的「質疑之火」仍在蔓延。

加州林業和消防局最新火情通報顯示，截至17日晚，「伊頓大火」（Eaton Fire）蔓延14117英畝、受控面積65%。這場7日在洛杉磯郡艾塔迪納和巴沙迪納燃起的火災，至少造成16名平民遇難，7名消防員受傷；8690棟建築被大火摧毀，11927棟建築受火災威脅。

7日在洛杉磯郡燃起的「斷崖山火 」（Palisades Fire），17日晚蔓延23713英畝、受控面積39%。這場大火至少造成10名平民遇難、3名平民受傷。據觀測，5000餘棟建築遭大火破壞，其中3797棟建築確認燒毀，12280棟建築受火災威脅。

加州林業和消防局稱，近日「聖安娜風」風力較弱、濕度良好，消防人員全力加強消防控制線，搜救、基礎設施修復等工作也在同步進行。

另據媒體報導，此次洛杉磯野火死亡人數已升至27人，仍有18人失蹤。鑒於火災「紅旗警告」與部分災區的疏散令均已解除，逾1.1萬名災區居民獲准返回家園，但街道仍不對公眾開放。

隨著「伊頓大火」和「斷崖山火」火勢受控，自野火爆發以來飽受空氣污染之苦的洛杉磯，17日終於重現白雲藍天。

然而，火災對環境造成的短期與長期不利影響，仍然是洛杉磯面臨的一大問題。

媒體援引消防部門官員和專家的話報導稱，除了空氣質量指數所監測到的有毒顆粒物，還潛伏著其他危險。例如石棉和鉛等有毒物質，可能會從燃燒的材料中釋放出來。

聯邦緊急事務管理局和加州應急管理辦公室的危險品處置工作人員，正在對大火燒毀的土地進行逐塊巡視，檢測並標記火災導致的危險物質。

洛杉磯消防局有關負責人表示，「目前仍有很多危險」，空氣中有未知的化學物質。他警告人們盡量遠離火災疏散區，避免吸入火災現場的空氣。

加州林業和消防局17日也表示，消防急救人員和重新安置的居民對口罩、手套、護目鏡、防毒面具和淨化消毒用品等安全保護物資的需求正在增加。

17日晚，已有約15.5萬人在要求洛杉磯市市長巴斯（Karen Bass）辭職的請願書上籤名，並且簽名人數持續增長。

這份請願書由一位名為「沮喪的加州人」的用戶在「Change.org」上發起，指責巴斯在「伊頓大火」和「斷崖山火」危機爆發以來「嚴重管理不善」和「缺乏領導力」，未能有效應對「毀滅性的火災」。

請願書要求巴斯立即辭職，對導致城市備災脆弱、救災資源分配不當進行全面調查，對用於救災的納稅人資金管理不善進行追責，制定應對災難的全面計劃以確保洛杉磯人民的安全。

如今，超過7500名消防人員正在繼續奮戰，預計「伊頓大火」和「斷崖山火」將被控制在目前範圍之內。然而，此次嚴重野火引燃的「擔憂與質疑之火」何時熄滅恐仍需時日。