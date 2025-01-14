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新聞周刊獨家：牧師支持進入教會查緝前科犯無證客

記者顏伶如／即時報導
已與川普政權交接小組洽談的牧師匿名受訪時說，支持移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)幹員進入教會查緝並逮捕身為前科犯的無證移民。美聯社
已與川普政權交接小組洽談的牧師匿名受訪時說，支持移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)幹員進入教會查緝並逮捕身為前科犯的無證移民。美聯社

新聞周刊(Newsweek)14日獨家報導，已與川普政權交接小組洽談的牧師匿名受訪時說，支持移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)幹員進入教會查緝並逮捕身為前科犯的無證移民。

根據移民和海關執法局多年慣例，幹員不在學校、教會或醫院等敏感地點(sensitive locations)逮捕無證移民，但川普政權交接小組準備推翻慣例，配合總統當選人川普上台後的大規模遣反無證客行動。

報導指出，已與川普政權交接小組討論的牧師說，移民局幹員進入教會、學校、醫院等敏感地點查緝，將只針對犯罪份子。他舉例說，黑幫成員、強暴犯、殺人犯、戀童癖者等造成實際傷害的前科犯無證客，將是移民局進入敏感地點的查緝目標。

全國各地教會對於無證移民發揮支援功能，提供各種協助，包括提供暫時棲身之處、推出食物銀行(food banks)、發放衣物與日常生活必需品，協助無證移民解決最迫切的生活需求。

2011年，當時移民局局長莫頓(John Morton)簽發備忘錄，要求移民局幹員進入敏感地點逮捕無證移民之前必須獲得上級授權。這項規定在川普第一任執政期間獲得保留，拜登總統上台後也維持不變。新聞周刊分析，這項規定主要用意在於允許無證移民能在特定公共地點自由活動。

牧師受訪時說：「概念很簡單，重點就是不管任何人，如果曾經參與犯罪，都不應該躲藏。」牧師同時指出，幹員進入敏感地點將不會針對在美國生活多年、向來守法的無證移民。他說，這是一場非常不容易的對話，目標如何在「保護無辜民眾」與「執行法律」之間取得平衡。

移民 川普 無證客

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