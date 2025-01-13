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前童星腦麻痺、失明困加州火窟 母痛訴缺水親睹愛子喪命

中央社雪梨13日綜合外電報導
羅利曾出演電視節目「Kiddy Kapers」而為人熟知。（取自IMDb）
羅利曾出演電視節目「Kiddy Kapers」而為人熟知。（取自IMDb）

美國加州洛杉磯野火持續延燒。在當地經營公司的澳洲籍女子賽克斯向媒體講述她如何設法拯救患有腦性麻痺、雙眼失明的兒子，但由於缺乏可救火的水源，她最終並未成功救出愛子。

在強風助長下，洛杉磯野火已造成至少24人喪生，許多社區和住宅都遭到烈焰吞噬。

賽克斯（Shelley Sykes）在社群媒體發文表示，她和兒子羅利（Rory Sykes）住在洛杉磯郡（Los Angeles County）馬利布（Malibu）1座占地6.8公頃的莊園裡。羅利曾是童星，在上世紀90年代出演英國電視節目「Kiddy Kapers」，他在莊園裡擁有一座設施齊全的小屋。平常居住在莊園內1間設施齊全的小屋。

賽克斯接受澳洲第9電視台（Channel Nine）採訪時表示，野火蔓延之際，「羅利的雙腳因中暑開始腫脹，他有些行動不便，他的腸胃也有問題，所以他不想離廁所太遠。他告訴我，『媽媽，你走吧，我要留在這裡』。」

賽克斯說，她不放心兒子獨自待在莊園內。她原本躲在主屋的浴室裡，但當她看到野火的餘燼飄到兒子所在的小屋屋頂，她立刻衝過去抓起水管準備滅火，但「沒有1滴水流出來」。

接著她開車趕往最近的消防局求助。但對方告知，他們也沒水可用來救火。

在野火爆發初期，洛杉磯部分街區的消防栓已經乾涸，這種狀況引發眾怒。

當局告訴「洛杉磯時報」（Los Angeles Times），缺水的原因是滅火工作的規模過大、持續時間也太久，已超越當地基礎設施的設計承受能力。

當消防部門把賽克斯帶回家裡，她發現小屋已經化為「焦黑的灰燼」。

賽克斯說，當時她「徹底崩潰了，感覺脫離現實，根本無法呼吸。」根據消防局的說法，羅利最終死於一氧化碳中毒。

澳洲外交暨貿易部（Department of Foreign Affairs and Trade，DFAT）證實，已獲悉1名澳洲籍男子死於洛杉磯野火，目前正與地方政府密切溝通。

DFAT稱正向該男子的家屬提供領事協助，但因「隱私義務」，因此無法進一步置評。

加州馬利布遭野火肆虐後的慘景。（美聯社）
加州馬利布遭野火肆虐後的慘景。（美聯社）

洛杉磯 澳洲 加州

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