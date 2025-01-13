前童星腦麻痺、失明困加州火窟 母痛訴缺水親睹愛子喪命

羅利曾出演電視節目「Kiddy Kapers」而為人熟知。（取自IMDb）

美國加州洛杉磯 野火持續延燒。在當地經營公司的澳洲 籍女子賽克斯向媒體講述她如何設法拯救患有腦性麻痺、雙眼失明的兒子，但由於缺乏可救火的水源，她最終並未成功救出愛子。

在強風助長下，洛杉磯野火已造成至少24人喪生，許多社區和住宅都遭到烈焰吞噬。

賽克斯（Shelley Sykes）在社群媒體發文表示，她和兒子羅利（Rory Sykes）住在洛杉磯郡（Los Angeles County）馬利布（Malibu）1座占地6.8公頃的莊園裡。羅利曾是童星，在上世紀90年代出演英國電視節目「Kiddy Kapers」，他在莊園裡擁有一座設施齊全的小屋。平常居住在莊園內1間設施齊全的小屋。

賽克斯接受澳洲第9電視台（Channel Nine）採訪時表示，野火蔓延之際，「羅利的雙腳因中暑開始腫脹，他有些行動不便，他的腸胃也有問題，所以他不想離廁所太遠。他告訴我，『媽媽，你走吧，我要留在這裡』。」

賽克斯說，她不放心兒子獨自待在莊園內。她原本躲在主屋的浴室裡，但當她看到野火的餘燼飄到兒子所在的小屋屋頂，她立刻衝過去抓起水管準備滅火，但「沒有1滴水流出來」。

接著她開車趕往最近的消防局求助。但對方告知，他們也沒水可用來救火。

在野火爆發初期，洛杉磯部分街區的消防栓已經乾涸，這種狀況引發眾怒。

當局告訴「洛杉磯時報」（Los Angeles Times），缺水的原因是滅火工作的規模過大、持續時間也太久，已超越當地基礎設施的設計承受能力。

當消防部門把賽克斯帶回家裡，她發現小屋已經化為「焦黑的灰燼」。

賽克斯說，當時她「徹底崩潰了，感覺脫離現實，根本無法呼吸。」根據消防局的說法，羅利最終死於一氧化碳中毒。

澳洲外交暨貿易部（Department of Foreign Affairs and Trade，DFAT）證實，已獲悉1名澳洲籍男子死於洛杉磯野火，目前正與地方政府密切溝通。