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華爾街日報：洛杉磯野火肆虐 引海水滅火是最後選擇

中央社洛杉磯12日綜合外電報導
一架直升機11日向斷崖大火灑水。路透
一架直升機11日向斷崖大火灑水。路透

華爾街日報報導，美國加州洛杉磯野火肆虐，將寶馬山花園豪宅區燒成焦土，太平洋海水雖近在眼前，但因海水對部分物品具腐蝕性，且對環境有害，因此成了奮力滅火的最後選擇。

華爾街日報（The Wall Street Journal）報導，基於破壞環境、具腐蝕性和難以取得等原因，海水並不適合滅火，儘管「斷崖大火」（Palisades fire）已用部分海水滅火。

消防員向火場噴灑水，藉此弄濕和冷卻正在燃燒的物品或易燃物。加州大學柏克萊分校消防科學家高納（Michael Gollner）表示，從這個角度來看，用淡水和海水滅火本質上是一樣的。

然而，用海水滅火的地區，海水蒸發後會使土壤鹽分升高，造成所謂的土壤鹽鹼化（salinization）。

根據聯合國糧農組織（FAO），土壤鹽分過高不利植物根部吸收水分，進而限制植物生長。

土壤鹽鹼化還會影響土壤養分流動的難易度，從而降低整個地區的土壤肥沃度。再者，鹽分對耐鹽性較差的物種而言是有毒的，例如黃楊木和山茱萸。

美國商船學院（U.S. Merchant Marine Academy）教授暨化學家佛蘭（Ping Furlan）指出，海水可能削弱和損害消防水帶、泵浦、消防栓或水箱消防車，這些設備通常由鐵或不銹鋼製成，抗腐蝕能力較差。

佛蘭補充說，像是航海級不銹鋼這類專門為海水使用設計的材料，都已進行防腐處置，以降低海水腐蝕的影響。

消防車和其他陸地設備通常從專用消防栓或水箱消防車取水或抽水，是專為淡水設計的。

加州森林防火廳（Cal Fire）前助理廳長、已退休的消防分析師查維斯（Tim Chavez）表示，當消防栓沒水，消防隊可從游泳池或湖泊抽水，但要抽取卻不容易。

不過，洛杉磯消防局（Los Angeles Fire Department）公共資訊官員史考特（Erik Scott）表示，洛杉磯郡消防員已在當地部署2架消防飛機，對「斷崖大火」的火場空投一些海水，設法控制火勢。

加州大學 洛杉磯 華爾街

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