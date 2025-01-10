ABC當家主播野火現場連線外套有衣夾 網友熱議

美國廣播公司(ABC)晚間新聞當家主播穆爾(David Muir)。美聯社

美國廣播公司(ABC)晚間新聞當家主播穆爾(David Muir)本周在南加州 報導野火災情，現場連線時穿著黃色消防隊員防火外套，但鏡頭拍到背後夾著幾個衣夾。男星傑克奧斯本(Jack Osbourne)在社群網站 發文，批評穆爾在洛杉磯 遭受祝融之災時仍介意上電視造型要帥氣合身，引起網友熱議。

If you care about how your waistline looks while people’s entire lives are ablaze right next to you, you’re an absolute douchebag.



Don’t be like @DavidMuir. pic.twitter.com/uFC1qe9pgU — CatTheGreat (@CatTheGreat_) 2025年1月9日

39歲的傑克奧斯本是資深重金屬樂團主唱奧茲奧斯本(Ozzy Osbourne)的兒子，是實境電視節目男星兼製作人，與妻子及四名兒女住在洛杉磯。

傑克奧斯本8日在社群網站X分享穆爾現場連線的電視新聞短片並發文寫道：「外套很好看，老兄。就在我們城市被燒得精光的同時，那些衣夾讓你看起來既帥氣又合身，真是令人欣慰。」

傑克奧斯本的發文最後加註X平台老闆、科技富豪馬斯克(Elon Musk)。截至10日上午，貼文已突破310萬瀏覽人次。

影片畫面顯示穆爾穿著有「美國廣播公司新聞部」(ABC News)標誌的黃色消防隊員防火外套，播報時轉身指向背後，背部夾著幾個衣夾。

傑克奧斯本發文獲得許多網友參與討論，有網友批評穆爾「膚淺」、「讓自己陷入尷尬」。

保守派評論員薩普拉(Paul Szypula)留言寫道，競選期間川普與賀錦麗唯一一場電視辯論便是由穆爾主持，「如果你對穆爾的看法還不夠差，看看他被拍到穿著消防外套還要用衣夾讓自己在電視上看起來更合身」。

鄉村音樂藝人約翰瑞奇(John Rich)發文標註穆爾寫道：「穆爾真的弱爆(DavidMuir is a bonafide)。」