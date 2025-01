洛杉磯市長不理記者提問 又在新聞發布會說錯話

當洛杉磯 陷入一片火海時,市長巴斯(Karen Bass)正在地球的另一端,她是拜登 總統派往迦納(Ghana)參加新總統就職典禮的代表團成員之一,8日她回到洛杉磯,在機場面對記者的詢問不發一語,稍晚又在記者會上講錯話,引發民眾批評。

天空新聞(Sky News)記者David Blevins在機場詢問巴斯:「消防隊長說他們真的已經到了極限,水也快用完了,您對此有何評論?」

「市民的家被大火吞噬,您卻不在崗位上,您是否欠市民一個道歉?您是否後悔削減消防部門數百萬元的預算 ,市長女士?」

巴斯當時在停機坪通道內等著離開,她未正眼看記者,而是將眼光落向別處。

The lady's not for talking... but it didn't stop us trying when we spotted LA Mayor Karen Bass on our flight. #wildfires @SkyNews pic.twitter.com/kgtpbBnGSG