我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

保守派大法官艾里托 證實與川普通話

洛杉磯野火恐將持續蔓延 外州消防隊馳援

野火燒向好萊塢地標 逃難車潮導致交通壅塞

編譯羅方妤／即時報導
「落日野火」（Sunset fire）迅速蔓延至好萊塢區。（路透）
「落日野火」（Sunset fire）迅速蔓延至好萊塢區。（路透）

洛杉磯時報報導，洛杉磯野火持續延燒，8日晚間新增的「落日野火」（Sunset fire）迅速蔓延至好萊塢山（Hollywood Hill）和好萊塢（Hollywood），危及當地地標並迫使當局下令居民撤離。

洛杉磯消防局和加州森林暨消防廳指出，落日野火美西時間8日傍晚5時30分左右快速延燒，截至美西時間晚9時25分已延燒約60英畝。好萊塢山魯尼恩峽谷（Runyon Canyon）下方人口稠密區湧現撤離車潮，導致交通嚴重壅塞，民眾幾乎動彈不得。

當地許多知名觀光地標也面臨野火威脅，包括奧斯卡頒獎典禮舉辦地點杜比劇院（Dolby Theater）、中國戲院（TCL Chinese Theaters）、好萊塢羅斯福飯店（Hollywood Roosevelt Hotel）和好萊塢露天音樂廳（Hollywood Bowl）等。這些地標大多名列疏散地區，中國戲院在社交媒體X表示已將所有員工送回家，並取消表演和開放申請全額退款。

不過，洛杉磯消防員稍早表示，他們在控制落日野火方面已經稍稍取得進展，野火延燒面積有所減少。

好萊塢 洛杉磯 加州

上一則

「寶馬山花園」社區房價約340萬 逾9成有野火風險

下一則

好萊塢豪宅焚毀 芭莉絲希爾頓看電視親睹自家燒光：心碎

延伸閱讀

「寶馬山花園」社區房價約340萬 逾9成有野火風險

「寶馬山花園」社區房價約340萬 逾9成有野火風險
洛杉磯野火恐將持續蔓延 外州消防隊馳援

洛杉磯野火恐將持續蔓延 外州消防隊馳援
洛杉磯野火肆虐好萊塢 台女星Janet親吐：離我家5公里

洛杉磯野火肆虐好萊塢 台女星Janet親吐：離我家5公里
南加林火／野火燒豪宅 明星急疏散 好萊塢也受影響

南加林火／野火燒豪宅 明星急疏散 好萊塢也受影響

熱門新聞

賓州政府發布的「真實身分」駕照，其右上角有顆金色星星。(賓州政府)

五月起搭國內班機 須持「有星星標誌」真實身分證

2025-01-02 19:41
美國四種病毒肆虐，多州強制戴口罩，使新冠疫情期間的場景重現。(美聯社)

4種病毒肆虐全美「假期後是高峰」 多州強制戴口罩

2025-01-03 19:54
美國規模最大的保險公司之一州農保險公司(State Farm)，去年已經取消如今遭受祝融之災的「寶馬山花園」社區數百戶居民房屋保險。圖為該社區中一戶住家的聖誕樹被燒毀。(美聯社)

野火爆發前 保險公司已經取消數百戶洛杉磯住家保險

2025-01-08 10:37
捷藍航空。示意圖。(美聯社資料照)

紐約飛佛州捷藍航空 發現2具嚴重腐爛屍體

2025-01-07 13:52
美國勞倫斯利佛摩國家實驗室（LLNL）正在研究利用所謂的「大孔徑銩（BAT）」雷射技術，來改善EUV光刻機的用電效率。 路透

知名實驗室開發新技術 EUV有望擺脫「吃電怪獸」臭名

2025-01-06 12:26
退休安度晚年，需有經濟保障。示意圖。(取自123RF)

今年想退休 15州要準備100萬…存款不夠？可搬到這幾州

2025-01-08 11:17

超人氣

更多 >
山火摧毀千座建築 損失創洛杉磯地區歷史第一

山火摧毀千座建築 損失創洛杉磯地區歷史第一
今年想退休 15州要準備100萬…存款不夠？可搬到這幾州

今年想退休 15州要準備100萬…存款不夠？可搬到這幾州
全球債市湧現集體賣壓 葉倫說美債是這原因遭拋售

全球債市湧現集體賣壓 葉倫說美債是這原因遭拋售
圖輯╱野火毀家園 洛杉磯居民絕望逃離

圖輯╱野火毀家園 洛杉磯居民絕望逃離
技師從零件拉出一團髒汙 建議Kia和Hyundia勤換機油

技師從零件拉出一團髒汙 建議Kia和Hyundia勤換機油