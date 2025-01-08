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野火爆發前 保險公司已經取消數百戶洛杉磯住家保險

記者顏伶如／即時報導
美國規模最大的保險公司之一州農保險公司(State Farm)，去年已經取消如今遭受祝融之災的「太平洋斷崖」社區數百戶居民房屋保險。圖為該社區中一戶住家的聖誕樹被燒毀。(美聯社)
美國規模最大的保險公司之一州農保險公司(State Farm)，去年已經取消如今遭受祝融之災的「太平洋斷崖」社區數百戶居民房屋保險。圖為該社區中一戶住家的聖誕樹被燒毀。(美聯社)

洛杉磯郊區高級社區「太平洋斷崖」(Pacific Palisades)爆發山林野火，新聞周刊(Newsweek)8日報導，美國規模最大的保險公司之一州農保險公司(State Farm)，去年已經取消如今遭受祝融之災的「太平洋斷崖」社區數百戶居民房屋保險。

報導指出，州農保險公司以避免「財務損失」(financial failure)為由取消「太平洋斷崖」居民房屋保險，因為加州出現野火頻繁增加，災情越來越嚴重，尤其在高風險區域。不過，南加州地區多起山林大火同時發生，許多居民必須依靠保險才能恢復生活。

過去三年裡，數家私人保險公司取消加州高風險地區的房屋保險，許多民眾只能透過州政府的「公平取得保險計畫」(Fair Access to Insurance Requirements Plan，FAIR Plan)購買保險。加州「公平取得保險計畫」投保案件在2020年至2024年間成長一倍，總額達到45萬2000件。

2024年4月，州農保險公司宣布將取消加州的7萬2000件房屋保險以及3萬件做為公寓使用的房屋保險。統計顯示，遭到這波取消保險的客戶當中，有1600戶房屋位於「太平洋斷崖」社區。川農保險公司在2023年則宣布，在加州將不接受新客戶的房屋保險。

州農保險公司總裁兼執行長哈丁(Denise Hardin)2024年3月致函加州保險廳廳長萊拉(Ricardo Lara)指出，拒絕為高風險區域房屋保險的決策是不得已情況下做出的困難決定，但對公司前途而言卻有必要，因為光靠調高保費也不足以維持公司財務健全。

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