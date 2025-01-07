連續三天國葬程序啟動 卡特靈柩運抵國會大廈供瞻仰

副總統賀錦麗與第二先生任德龍7日在國會大廈大廳向前總統卡特靈柩，獻花致意。(美聯社)

前總統卡特 的靈柩7日返抵他闊別了44年的華府，安置在國會大廈，供各界瞻仰，啟動接連三天的國葬程序。

4日起置於亞特蘭大卡特總統中心的靈柩，在他兒女親友護送下，乘坐專機從道賓斯空軍後備基地(Dobbins Air Reserve Base)飛到馬里蘭州的安德魯斯聯合基地，再由車隊運到國會大廈，讓國會議員及民眾近距離致敬。

載卡特靈柩到華府的波音747空軍一號飛機，1990年小布希當總統時開始服役，因此卡特生前沒有搭過。八名軍人在禮砲聲中，將靈柩抬到禮車上，再由起落架把靈柩搬進機艙。飛抵華府後，同樣儀式重演一遍：靈柩下機時，奏軍樂，響禮炮，車隊載運慢慢往華府前進。

國會圓頂大廳裡，卡特故鄉喬治亞州的國會議員沃諾克( Raphael Warnock)和奧索夫(Jon Ossoff)率兩黨國會議員恭候靈柩進廳，九名大法官當中，三人到場致敬：首席大法官羅伯茲、卡瓦納和凱根。華府市長鮑爾斯也在場。

副總統賀錦麗、參院多數黨領袖熊恩和眾院議長強生發表悼詞，讚揚卡特的信仰、從軍和致力服務人群，包括他藉公益組織國際仁人家園(Habitat for Humanity)親手為有需要的人建造房屋。

民眾可在7、8兩日，前往國會向12月29日以百歲高齡辭世的卡特致敬。9日告別式在華府國家大教堂舉行時，拜登總統將發表悼文詞。

卡特靈柩移靈過程和傳統稍有不同的地方，包括離開卡特總統中心時，軍樂隊演奏最能代表他「重生基督徒」的樂曲「奇異恩典」(Amazing Grace)和「有福的確據」(Blessed Assurance)。靈柩車隊經過海軍紀念館時特意停下，改由馬車載進國會大廈，以紀念唯一從海軍官校畢業當上總統的校友。