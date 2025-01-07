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馬斯克發起投票「美是否應解放英人民？」 父：別聽他的

編譯周辰陽／即時報導
特斯拉執行長馬斯克。(路透)
特斯拉執行長馬斯克。(路透)

世界首富、科技億萬富豪兼美國候任總統川普密友馬斯克試圖介入英國政壇，繼續與執政的工黨起爭執，6日甚至上自己的社群平台「X」詢問跟隨者，美國是否「應該將英國人民從他們的專橫政府解放出來」。

國會山報與獨立報6日報導，馬斯克在「X」發起了投票，向超過2.1億的跟隨著詢問「美國應該將英國人民從他們的專橫政府解放出來」，網友可選「是」或「否」。最終結果顯示199萬8221人投票，58%贊成、42%反對。

獨立報指出，馬斯克6日在「X」發起的投票或許是他到目前為止最古怪的介入外國政治方式。目前還不清楚他究竟在「解放」一詞是指嚴厲批評、秘密支援國內遊擊隊或軍事行動，但馬斯克也補充指出，英國成為美國一州「不是一個壞主意」，正如川普對加拿大提出的建議。

馬斯克的父親、同樣是億萬富翁的埃羅爾（Errol Musk）倒是敦促民眾忽視自己的兒子，「就別聽他的」。

埃羅爾接受LBC採訪時表示，「人們不需要聽他講的話」。埃羅爾說，「我是說，他只是一個人。事實上，他有錢或什麼的，他是億萬富翁或諸如此類的，成千上萬的人正在推或說跟他一樣的東西」。 

埃羅爾告訴主持人，「所以，我不會因為他是一個更引人注目的人，他們可以批他或就不聽他的，僅此而已。我想說別放在心上，叫他滾開」。不過， 埃羅爾隨後也開始批評英國「嚴厲」。

國會山報指出，馬斯克試圖運用自己的社群媒體網路力量宣傳英德兩國的極右運動，近日遭到他持續攻擊的英國首相施凱爾就譴責「謊言和錯誤訊息」破壞英國民主和他的執政紀錄。此外，馬斯克還為了英國反伊斯蘭極右派分子羅賓森（Tommy Robinson）而跟脫歐大將、「英國改革黨」黨魁法拉吉翻臉，發文宣稱「該黨需要一位新領袖，法拉吉不具備這樣的條件」。

馬斯克 投票 川普

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