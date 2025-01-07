紐約飛佛州捷藍航空 發現2具嚴重腐爛屍體

捷藍航空。示意圖。(美聯社資料照)

有線電視新聞網(CNN)報導，捷藍航空(JetBlue Airway)7日表示，昨夜在一架從紐約飛往佛州 的班機的起落架艙中，發現兩具嚴重腐爛的屍體。

捷藍航空發言人說，飛機降落於勞德岱堡機場(Fort Lauderdale-Hollywood International Airport)後，在例行檢查時發現了這兩具屍體。

布洛瓦郡(Broward county)警長辦公室發言人告訴CNN，兩名死者均為男性，屍體腐爛程度嚴重，尚不清楚他們的身分及國籍。

根據運輸安全管理局(Transportation Security Administration)，這架飛機當天自牙買加起飛，先抵達紐約甘迺迪機場，再飛往猶他州 鹽湖城，然後折返甘迺迪機場，最後降落於勞德岱堡。

紐約昨晚的氣溫非常低。

聯邦航空總署(Federal Aviation Administration)表示，偷渡 者經常會躲進起落架艙，他們不曉得起落架收起後內部空間有多麼狹窄；一旦飛機達到巡航高度，偷渡者即使沒有被壓垮，也往往會因缺氧而失去意識或被凍僵。

根據規定，班機在每次起飛前都要進行例行檢查，哥倫比亞廣播公司(CBS)資深交通記者范克利夫(Kris Van Cleave)表示，這種情況可能是因為先前沒有馬上發現這兩人。

影片來源：YouTube@CBS