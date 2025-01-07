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兩名聯邦死刑犯 拒絕拜登特赦

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兩名聯邦死刑犯 拒絕拜登特赦

記者顏伶如／即時報導
在監獄服刑的阿葛羅夫斯基(左)、戴維斯拒絕拜登特赦。(取自Change.org、警方檔案照)
在監獄服刑的阿葛羅夫斯基(左)、戴維斯拒絕拜登特赦。(取自Change.org、警方檔案照)

拜登總統12月23日宣布為目前40名聯邦死刑犯其中37人減刑，改判終身監禁不得假釋。國家廣播公司(NBC)6日報導，同樣在印地安納州特雷霍特(Terre Haute)聯邦監獄服刑的阿葛羅夫斯基(Shannon Agofsky)、戴維斯(Len Davis)均拒絕拜登特赦，理由是接受特赦可能影響日後繼續上訴爭取無罪判決的機會。

報導指出，阿葛羅夫斯基、戴維斯拒絕簽署總統特赦同意書，並於12月30日向印州南區聯邦法院聲請緊急動議，要求法官擋下拜登從死刑改判終身監禁不得假釋的赦免命令。

阿葛羅夫斯基、戴維斯向法院表示，為了爭取清白將繼續上訴，接受總統特赦將影響勝訴機率。阿葛羅夫斯基律師向法院指出，阿葛羅夫斯基仍在上訴中，如果現在接受赦罪，等於剝削被告願意接受更嚴格檢視的機會，導致報告承受不公平的負擔，處於不平等地位，上訴程序受到重挫。

戴維斯向法院指出，獲判死刑能夠吸引輿論更多注意，讓更多人了解司法部的嚴重疏失。

俄亥俄州哥倫布市(Columbus)首都大學法學院(Capital University Law School)憲法教授柯比爾(Dan Kobil)說，受刑人很難讓已經獲得豁免的死刑恢復。根據最高法院1927年判例，總統有權為受刑人緩刑或赦罪，「並不需要被告當事人同意」。

柯比爾表示，過去曾有死刑犯寧可伏法也不願接受特赦的前例。

53歲的阿葛羅夫斯基1989年綁架並謀殺奧克拉荷馬州銀行總裁蕭特(Dan Short)而被定罪，蕭特戶頭7萬1000元存款被盜，遇害後被棄屍湖裡。阿葛羅夫斯基被判終身監禁，但在德州坐牢期間殺害獄友，2004年被陪審團求處死刑。

阿葛羅夫斯的弟弟由於夥同犯案而被判終身監禁，2013年死於獄中。

60歲的戴維斯曾任紐奧良警察，因為毆打青少年後遭到舉報後雇用殺手殺害投訴者葛羅夫斯(Kim Groves)，1994年被判謀殺罪名成立。

拜登 柯比 奧克拉荷馬州

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