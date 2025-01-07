ICE幹員到校掃蕩怎麼辦？學校為老師、家長預做準備

紐約市公立學校擬妥計畫，萬一移民和海關執法局幹員突然出現，校長將打電話向學區律師求助。圖為一名坐在校車中的無證客。(路透)

紐約時報7日報導，總統當選人川普承諾一上台就要落實大規模遣返 百萬名無證移民 的競選政見，全國各地教育界人士憂心對學生恐將造成衝擊；紐約市公立學校擬妥計畫，萬一移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)幹員突然出現，校長將打電話向學區 律師求助，並要求幹員留在校外等候。

紐約市公立學校約有4萬名2022年之後才抵達美國的新移民兒童。市教育局首席營運官員瓦德赫拉(Emma Vadehra)上個月發函各校校長指出，如果移民局到校掃蕩，「我們將啟動原以為永遠用不到的應變措施」。

報導指出，包括紐約在內的全國各地學區，現在都協助老師及移民學生家庭為可能出現的遣返行動預做準備。

過去幾年，隨著數十萬無證移民入境美國，有著較多移民學生就讀的公立學校，面臨挑戰包括如何教育只會說部落土語、根本不曾上學的新移民兒童，某些學校則努力說服必須打工賺錢貼補家用的青少年同意上學，其他學校則要協助初來乍到的移民家庭尋找落腳處，解決缺糧、缺冬衣等問題。

如今公立學校面臨另一個挑戰，就是說服擔心大規模遣返行動的移民家長願意讓孩子繼續上學。報導指出，某些家長對於可能遭到遣返非常焦慮，全天都要跟兒女在一起，片刻都不願分離。

舊金山狄布洛山聯合學區(Mount Diablo Unified School District)總監克拉克(Adam Clark)表示，某些家長非常害怕，「我們正設法告知家長如何維護權益」。

克拉克說，學區裡約有20%學生仍在學英語，這些孩子可能來自剛抵達美國的新移民家庭。他表示，2024年大選選舉日之後，學生出席率開始下降，至於缺課原因則無法確知。

狄布洛山聯合學區本月底將為家長舉辦法律說明會，社工將對移民家庭解釋根據現行法律，無證移民兒童有權接受公立教育，聯邦移民幹員通常不能在學校逮捕學生或家長，美國公立學校通常不會記錄學生的移民身份。

移民和海關執法局長期作法是不在學校、教會或醫院等敏感地點(sensitive locations)逮捕無證移民，但川普核心圈某些極右派政策倡議者如共和黨施政藍圖「2025計畫」(Project 2025)幾名起草人，都主張推翻移民局慣例以便加速擴大遣返，移民局幹員有權決定在何時何地採取行動。

克拉克表示：「不管我們是否認同，都必須遵守法律。」他說：「如果移民局幹員帶著執行合法任務的文件前來，我們會配合行動。」