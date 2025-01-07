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麥當勞加入「反覺醒」行列 宣布放棄多元化承諾

中央社華盛頓6日綜合外電報導
美國連鎖速食龍頭麥當勞6日宣布將取消部分多元化政策。(路透)
美國連鎖速食龍頭麥當勞6日宣布將取消部分多元化政策。(路透)

美國連鎖速食龍頭麥當勞6日宣布將取消部分多元化政策，成為2023年最高法院裁定大學不得依據「平權措施」招生後，重新思考相關政策的最新一家「反覺醒」美國企業。

法新社報導，麥當勞（McDonald's）宣布的政策調整包括不再要求供應商就特定「多元、公平和共融」（Diversity, Equity and Inclusion，簡稱DEI）目標做出承諾，同時退出評估企業多元化的外部評鑑，其多元化委員會也將更名。

麥當勞透過聲明表示：「我們取消DEI目標上的供應鏈共同承諾，並支持就包容性與供應商進行更完整的討論，因為這與營運績效有關。」

保守派占多數的最高法院於2023年6月禁止大學在招生時使用種族和族裔為基準，嚴重打擊這項延續數十年、有助提高非裔美國人和其他少數族群就學機會的做法。

「平權措施」（affirmative action）的原意是要改善美國歷史上的種族歧視，但首席大法官羅伯茲（John Roberts）在判決書中提到，許多學校往反方向走得太過頭，錯誤地將膚色當作招生標準，而非個人克服挑戰和技術培養能力。

由於對進步派政策的支持已遭削弱，最高法院判決出爐後，許多企業和機構開始重新評估其支持少數族群的計畫。

DEI政策現在越來越受到美國企業界和政府部門詬病，支持者則更加努力地為相關政策辯護，特別是在美國準總統川普勝選之後。

麥當勞做出上述宣布之前，美國汽車大廠福特（Ford）、農機巨擘約翰迪爾（John Deere）、居家修繕及家電連鎖零售業者羅威（Lowe's Companies Inc.）、哈雷機車（Harley-Davidson）、威士忌品牌傑克丹尼（Jack Daniel's）等知名品牌都已採取類似政策，反映出美國公眾生活中對所謂「政治正確」的強烈抵制。

麥當勞 平權 種族歧視

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