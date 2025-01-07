從喬州到密州的電動車電池製造廠 擔心川普上台後命運

美國過去數年大興土木建造電動車電池工廠，圖為福特汽車和電池製造商SK耗資56億元於田納西州所蓋的電池製造工廠。(美聯社)

華爾街日報(WSJ)7日報導，過去幾年，從喬治亞州到密西根州紛紛設立電動車 電池製造廠而被喻為「電池帶」(Battery Belt)，包括福特(Ford)、現代(Hyundai)等車廠的新蓋電池廠擔心川普 上台後遭到拋棄，未來命運充滿不確定。

人口僅約3萬3000人的肯塔基州伊莉莎白鎮(Elizabethtown)，由於鄰近的葛蘭岱爾(Glendale)有兩座福特汽車電動車電池廠進駐，為了因應人口增加趨勢而新建消防局，耗資1億5000萬元改善廢水處理系統，昔日的農田如今則蓋起數十棟公寓大樓。電池廠再過幾個月即將開始生產，福特汽車與韓國電動車電池製造商SK On合作興建的電池廠廠房，是這個世代美國規模最大的汽車產業建築之一，美國車廠與供應商數十年來已經把工廠外移到墨西哥等國家。

伊莉莎白鎮市長葛列格里(Jeff Gregory)說：「我們為了迎接電池廠的到來而投資，看好他們一定成功。」

拜登總統任內為電動車興建電池廠提供數百億聯邦補助，但總統當選人川普以及某些共和黨 國會議員則都揚言打算刪除。

汽車研究中心(Center for Automotive Research，CAR)數據顯示，累計1330億元的電動車(EVs)電池廠投資，估計將在美國創造10萬9000個工作機會，絕大多數集中在美國南部、中西部的「電池帶」電池廠。拜登任內重大施政2022年「降低通膨法案」(Inflation Reduction Act，IRA)為電動車電池廠提供數百億元抵稅福利。

顧問機構CRU Group電池材料研究部主任艾德漢(Sam Adham)說，聯邦補助讓在美國生產的電動車電池成本降低，平均每輛車成本減少4000元。到2028年之前，聯邦政府將為車商提供780億元抵稅優惠。

部分華府觀察家及華爾街分析師指出，電動車電池補助在川普上台後仍將繼續推出，因為有助於振興美國製造業就業，這是兩黨同樣追求的目標。「降低通膨法案」表決時雖然沒有共和黨國會議員投贊成票，但來自於選區有大規模電動車電池廠建廠計畫的某些共和黨國會議員則為法案內容辯護。

競選期間，川普曾說要推翻「降低通膨法案」，但必須有國會配合才能做到。川普盟友、特斯拉(Tesla)創辦人馬斯克(Elon Musk)則說，希望聯邦政府取消對電動車的所有補助。

川普政權交接小組發言人說，川普支持汽車產業，不分燃油車或電動車。