我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

飛機墜毀南加居民區撞向華人家 幸有一奇跡發生

暴風雪侵襲7州進入緊急狀態 至少5人死亡

路州禽流感患者病歿 其他66個病例也不樂觀

記者張聲肇／即時報導
路易斯安那州感染禽流感H5N1病毒株成為重症的患者死亡，創下美國第一宗人類死於禽流感的病例。（路透）
路易斯安那州感染禽流感H5N1病毒株成為重症的患者死亡，創下美國第一宗人類死於禽流感的病例。（路透）

國家廣播公司(NBC)新聞網6日報導，全國第一個感染禽流感H5N1病毒株成為重症的路易斯安那州患者死亡，創下第一宗人類死於禽流感的病例，對全國其他66個病號不是好消息。

這名年紀超過65歲的患者，去年12月在自家後院被傳染住院，之前已有其他疾病，但染疫後，很快成為全國第一個「人類感染H5N1重症住院」的病例。路州衛生廳認為，這名患者因接觸到自己飼養的家禽而染疫。

該廳對死者家屬親友至表哀悼，鑒於個人隱私權並尊重死者家屬，路州政府不公接觸到自己飼養的家禽布其姓名。

聯邦疾病防治中心(CDC)表示，美國所有人類感染禽流感病毒案例，幾乎都是在最近10個月診斷出。多數患者僅屬輕症，包括紅眼病(結膜炎)、咳嗽、打噴嚏。

到6日為止，全美有至少67個人類禽流感病例，首度出現死亡案例。多數是因接觸家禽或牛隻而感染，路州死亡病患則是第一個接觸自家飼養的禽類而感染的案例。

67個病例當中，只有兩例不是因為接觸動物而感染。其中之一是密蘇里州人，沒有接觸家禽或牛隻，卻於8月測出H5N1陽性反應，9月住院，用抗病毒藥治療後康復出院；另一是加州兒童，11月檢查出感染禽流感，症狀輕微。

公衛官員表示，目前尚無禽流感人傳人的證據，若有的話，將是禽流感病毒演化史可怕的一大步。不過，CDC說，路州患者身上取得的病毒樣本，有突變的跡象，顯示病毒可能更容易傳給人類，一旦感染的人多起來，人傳人的可能性也會增加。

CDC堅稱，禽流感目前對公眾衛生構成的「立即風險」很低，「偶然會出現人類嚴重H5N1禽流感病例，並不讓人意外。」

CDC建議擔心得到禽流感的人，不要喝未經消毒的生奶，也不要接觸生病和死亡動物。在禽流感流行過的農場工作，務必要穿戴防護器具，並隨時監測有無症狀。

拜登政府上周撥款3.06億元，加強病毒監測、實驗室測試、禽流感研究。

禽流感 CDC 聯邦疾病防治中心

上一則

名嘴貝勒斯性騷福斯美髮師 還說願花150萬與她上床

延伸閱讀

鳳凰城等3城廢水 驗出禽流感病毒

鳳凰城等3城廢水 驗出禽流感病毒
加強禽流感因應措施 美國宣布撥款3.06億美元

加強禽流感因應措施 美國宣布撥款3.06億美元
禽流感衝擊 加州蛋價漲70%每打近9元 今年上半年估都處高點

禽流感衝擊 加州蛋價漲70%每打近9元 今年上半年估都處高點
禽流感衝擊擴大 加州蛋價飆漲70%…2025年恐都處高點

禽流感衝擊擴大 加州蛋價飆漲70%…2025年恐都處高點

熱門新聞

賓州政府發布的「真實身分」駕照，其右上角有顆金色星星。(賓州政府)

五月起搭國內班機 須持「有星星標誌」真實身分證

2025-01-02 19:41
美國四種病毒肆虐，多州強制戴口罩，使新冠疫情期間的場景重現。(美聯社)

4種病毒肆虐全美「假期後是高峰」 多州強制戴口罩

2025-01-03 19:54
紐奧良市今天發生一輛皮卡車惡意衝撞人群事件。（歐新社）

紐奧良「大屠殺」嫌犯確認為42歲美國公民 來自德州

2025-01-01 14:12
喬治亞州埃芬漢郡法官耶克爾在法院舉槍自盡。(取自埃芬漢郡法院官網)

喬州法官任職最後一天 在法庭內舉槍自盡

2024-12-31 15:53
邁阿密十口之家吃霸王餐後開車逃跑，險撞傷店員。(擷自7 News Miami)

佛州十口之家吃428元霸王餐帶嬰孩逃跑 險撞傷店員

2024-12-31 17:11
新州柏納斯維爾鎮夜空出現無人機。(美聯社)

川普酒店爆炸案嫌犯：神祕無人機是中國祕密武器

2025-01-04 10:00

超人氣

更多 >
秦漢、林青霞情史轟動 秦漢兒曝光兩人幽會方式：沒被拍到過

秦漢、林青霞情史轟動 秦漢兒曝光兩人幽會方式：沒被拍到過
中國秀六代戰機嘗到甜頭？ 美媒：F-35因此賣不動了

中國秀六代戰機嘗到甜頭？ 美媒：F-35因此賣不動了
台灣南投梅花炸裂「山頭一片白」超夢幻 九份二山如仙境

台灣南投梅花炸裂「山頭一片白」超夢幻 九份二山如仙境
趙麗穎看虞書欣的「這個眼神」太有愛… 網：是姨母笑吧

趙麗穎看虞書欣的「這個眼神」太有愛… 網：是姨母笑吧
嫌「太難搞」 林更新打死不演周星馳的戲：被逼親到沒口水　

嫌「太難搞」 林更新打死不演周星馳的戲：被逼親到沒口水　