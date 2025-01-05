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前議員蓋茨開始主持節目 向桑托斯請益如何化妝

世界新聞網王若馨／即時報導
前國會眾議員蓋茨(左)請到同樣備受爭議的前國會議員桑托斯上他主持的新節目，還聽取了桑托斯給他的化妝建議。(擷自YouTube@NY Post)
前國會眾議員蓋茨(左)請到同樣備受爭議的前國會議員桑托斯上他主持的新節目，還聽取了桑托斯給他的化妝建議。(擷自YouTube@NY Post)

前國會眾議員蓋茨(Matt Gaetz)展開新工作，他在「一個美國新聞網」(One America News Network)主持節目「馬特‧蓋茨秀」(The Matt Gaetz Show)，3日播出的第二集來賓，請到同樣備受爭議的前國會議員桑托斯(George Santos)，還聽取了桑托斯給他的化妝建議。

蓋茨在2日首次上鏡，卻引來是否打了肉毒桿菌及妝容的熱議，他問桑托斯，「我的妝到底出了什麼問題？」

桑托斯對他說：「讓我告訴你吧，你真的不適合打亮。」

「別再把臉的中央打亮了。這會讓你的眼睛看起來非常小，還會讓你呈現出一種光澤感——但絕對不是你想要的那種光澤。」

蓋茨試圖辯解說：「那是因為我眼窩很深，不然你說怎麼辦？」

桑托斯說：「看看我的肌膚，根本沒有打亮的需要！」

「你還是佛州人耶…當你曬得黝黑，又是佛州人的時候，你根本不需要打亮。」

桑托斯還說：「馬特，讓我告訴你該怎麼做。你需要買雅詩蘭黛的粉持久完美持妝粉底液(Double Wear foundation)。」

蓋茨去年11月獲得總統當選人川普提名出任司法部長之後辭去眾議員職務，但因性醜聞案引發輿論批判而辭退提名；桑托斯去年8月被控電匯詐欺和盜用身分而認罪，遭國會開除。

影片來源：YouTube@New York Post

蓋茨 佛州 眾議員

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