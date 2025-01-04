蓄意造成3名早產兒骨折 維州「亨利可醫院」前護士被捕

維州「亨利可醫院」已離職的26歲護士史托特曼涉去年底任職期間間傷害三名早產兒，故意造成新生兒骨折，已面臨惡性傷害、虐待兒童等罪名起訴。(亨利可郡警長辦公室)

維吉尼亞州 警方表示，「亨利可醫院」(Henrico Doctors' Hospital)已離職的26歲護士史托特曼(Erin Elizabeth Ann Strotman)涉嫌任期期間傷害三名早產兒，故意造成新生兒骨折，已面臨惡性傷害、虐待兒童等罪名起訴。

國家廣播公司新聞網(NBC News)3日報導，院方表示，2024年11月底到12月，該院新生兒加護病房接連發生事故，三名嬰兒出現「無法解釋的骨折」，與2023年夏季四名嬰兒出事，情形類似；院方發動徹底內部調查，通知新生兒家庭及相關警方、監管單位，與他們配合共事。調查後發現26歲的史托特曼重大涉嫌，警方予以逮捕，面臨多項罪名起訴。

院方表示，出於戒心，目前新生兒加護病房已不再接受其他小嬰兒住院，另已採取很多步驟，讓該單位更安全，例如安裝即時串流科技，要求照護人員參與安全訓練項目。

維州 亨利可醫院聲明表示，對史托特曼被捕感到「震驚與悲傷」，院方目前專注於提供醫療照護給病人，同時支持員工。

亨利可醫院策略溝通助理副總裁裴特洛斯基(Laura Petrosky)表示，院內新生兒加護病房30多年來，一直提供必要及救命的照護，給維州中部的嬰兒，該院會繼續專注於確保新生兒加護病房提供服務給社區。

警方表示，為擴大調查，已重啟對2023年、2024年案件的偵辦；亨利可郡(Henrico County)警局長英格利需(Eric D. English)聲明表示，局方感謝新生兒家庭及民眾的信任，警方將盡可能徹底、迅速調查與這些案件相關的每一點證據。

亨利可郡警方新聞稿表示，嫌犯史托特曼住在切斯特菲爾德郡(Chesterfield County)。亨利可醫院也證實，史托特曼以前是該院員工。