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裴洛西手術後重返眾院 少了標誌性的4吋高跟鞋

社論／恐襲危機仍在 美國不可放鬆

裴洛西手術後重返眾院 少了標誌性的4吋高跟鞋

世界新聞網王若馨／即時報導
前眾院議長裴洛西(中)穿著便鞋現身眾院。(歐新社)
前眾院議長裴洛西(中)穿著便鞋現身眾院。(歐新社)

眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)上個月13日在盧森堡摔傷後，3日首次重返眾院，但84歲的她，這次沒有穿她標誌性的4吋高跟鞋。

裴洛西上個月出席第二次世界大戰「突出部之役」(Battle of the Bulge)80周年念活動時，在盧森堡大公宮(Palais Grand-Ducal)的大理石階梯摔倒受傷，隔日她在德國一家美軍醫院接受了髖關節置換手術。

眾院3日進行議長選舉，裴洛西穿著一雙平底便鞋出席，獲得了同僚的掌聲與擁抱；當輪到她投票時，全場議員起立熱烈鼓掌。

紐約時報(New York Times)3日撰文稱，對裴洛西來說，高跟鞋一直是她展現超凡能量的重要配件。2018年，裴洛西在眾院為夢想生(Dreamers)發表長達8小時7分鐘的演說──全程穿著4吋高跟鞋。

事實上，高跟鞋幾乎成了裴洛西的標誌，以至於人們覺得她的雙腳或許已經像芭比娃娃一樣永久呈弧形。

裴洛西女兒亞歷山卓(Alexandra Pelosi)告訴紐約時報，醫生建議裴洛西可以把重心放在腳掌前部，不一定要永遠放棄穿高跟鞋。

德州共和黨參議員麥考爾(Michael McCaul)說：「她喜歡穿非常高的高跟鞋。」當裴洛西穿著優雅的黑色高跟鞋，在大理石樓梯最後幾階摔倒時，他正站在她旁邊。儘管如此，裴洛西仍然忍痛站起來與其他國會代表合照。

紐約時報說，對於裴洛西而言，穿便鞋可能只是暫時的措施，縱使這一切終有結束的一天，但裴洛西已經用她的高跟鞋走出了卓然於世間的紀錄。

裴洛西 眾院 紐約時報

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