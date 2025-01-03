圍繞台積電美國廠 地產商斥70億美元鳳凰城大開發

台積電亞利桑納州廠。（中央社）

台積電 在亞利桑納州 設廠利多效應逐漸浮現，曾實地訪台灣的美國房產開發商將斥資70億美元推動圍繞台積電美國廠的綜合開發計畫，完善當地生活機能。

美國媒體12News報導，台積電斥資650億美元在亞利桑納州打造晶圓廠，廠址位在303號環線與17號州際公路交匯處，預計今年開始量產，估可創造8萬個就業機會。

麥克房地產集團（Mack Real Estate Group）執行長麥克（Richard Mack）表示：「坐擁這種型態的靠山，就是可以帶給你在美國其他地方所沒有的綜效。」

麥克房地產集團與麥考特夥伴公司（McCourt Partners）攜手，計劃將圍繞台積電亞利桑納廠周遭超過2300英畝大的沙漠，改造成涵蓋工業、住宅、零售與辦公空間的綜合性開發區。

麥克表示：「這是我們首度在一家製造企業的周圍，打造結合居住與工作的環境。」

投資 額70億美元的Halo Vista開發案將落腳鳳凰城（Phoenix）西北方，目前仍在早期設計階段。麥克表示，這個開發案相當重視景觀設計。

Halo Vista可望成為適於步行的都市環境。麥克說：「我們確實去過台灣，考察台積電目前工廠所在地區，可以說是從當地環境中學習並且思考跟美國的差異。」

台積電每週7天、每天24小時運作。麥克表示，這座「城中城」將滿足這種生活方式，「稍微多一點刺激和活力，不過我們還是希望它能符合鳳凰城和亞利桑納州的生活方式」。

雖然Halo Vista被規劃成圍繞台積電的支持性生態系統，不過開發商期盼它也能吸引非晶片製造業人士。

麥克告訴12News，台積電亞利桑納廠為美國歷來規模最大工業投資案之一，若Halo Vista開發案進展順利，可能開創更顯著成長。